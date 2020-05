In arrivo da Apple nuove versioni delle app dedicate a scuole e insegnanti

Apple sta per rilasciare Schoolwork 2.0 per iPad, nuova versione di un’app destinata agli insegnanti e che permette di assegnare alla classe tutto quello che serve per le lezioni, dai fogli di calcolo alle attività nelle app didattiche, permettendo di seguire i progressi degli studenti e anche di lavorare insieme a loro in tempo reale.

Com’è facile immaginare, la pandemia da COVID-19 rende questi strumenti ancor più utili per insegnanti e studenti e Apple, riferisce C-Net, ha in programma update con nuove funzionalità per l’apprendimento da remoto.

Alcune migliorie sono state già integrate in iCloud con funzionalità che, ad esempio, consentono già ora di condividere cartelle e lavorare anche offline. In Schoolwork 2.0 sono previste migliorie già viste in altre app per iPadOS come l’accesso a File, e funzionalità che migliora la velocità di navigazione tra i software. Una libreria denominata “Handout” permetterà di accedere ad una lista con asset, preferiti e bozze varie delle diverse classi; altre “card” permetteranno di accedere ad esempio a promemoria per uscite scolastiche e compiti di matematica. Gli insegnanti potranno comunicare al volo con gli studenti usando anche FaceTime.

Aggiornamenti sono previsti anche per Classroom, un assistente didattico versatile che permette agli insegnanti di avere sott’occhio gli iPad e i Mac della classe, per assicurarsi che tutti seguano la lezione senza distrarsi.

È possibile seguire quello che fanno gli studenti visualizzare i loro schermi sul tuo iPad o Mac, vedere quello che vedono loro e guidarli, insieme o individualmente, verso una pagina web, un libro o un’app. Per evitare distrazioni è anche possibile limitare l’uso dei dispositivi a una singola app o disattivare l’audio.

Classroom permette di condividere informazioni, scambiare file con l’intera classe o con singoli studenti usando AirDrop, o mostrare i loro progetti su grandi schermi usando Apple TV. Nella nuova versione sono presenti funzionalità tipo il pinch-to-zoom, di sincronizzazione automatica e la possibilità di sfruttare sessioni temporanee per gli iPad condivisi.

C-Net non indica quando le nuove release di Schoolwork e Classroom arriveranno ma spiega genericamente che il loro arrivo è previsto “a breve”.