Lifeproof Wake, la custodia che protegge sia lo smartphone che l’ambiente

Con la pandemia di coronavirus che si è scatenata negli ultimi mesi forse abbiamo finalmente capito che ci dobbiamo prendere cura delle cose importanti. Le persone prima di tutto, ovvio, ma anche l’ambiente in cui viviamo. E poi ci sono anche oggetti che custodiscono gran parte dei nostri ricordi, che archiviano informazioni preziose e momenti di vita vissuta: gli smartphone.

La nuova linea di custodie Wake di Lifeproof con un solo gesto protegge sia lo smartphone, sia i nostri ricordi, sia l’ambiente. Il merito è di un progetto nato proprio per rispondere alla crescente sensibilità dei consumatori nei confronti di questi temi, in modo particolare il rispetto del pianeta. Anche un piccolo gesto come l’acquisto di una custodia può infatti fare la differenza. Lifeproof ha voluto creare una collezione di custodie che garantissero l’estrema protezione degli smartphone ma che al tempo stesso assicurassero il massimo rispetto dell’ambiente.

I prodotti della linea Wake – distribuiti in Italia da Attiva, sono disponibili nei colori blu, grigio e nero al prezzo al pubblico di 29,99 euro e compatibili con gli iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 8/7/6s – sono realizzati utilizzando per l’85% materiale plastico riciclato dagli scarti recuperati nell’oceano. In modo particolare il materiale viene fornito da un’azienda scandinava, partner dell’iniziativa, specializzata proprio nella realizzazione di Green Plastics, che utilizza tra l’altro le corde e le reti abbandonate dai pescatori.

Nonostante le custodie siano realizzate con questo materiale le Wake garantiscono una buonissima protezione degli smartphone, assicurando una resistenza agli urti fino a 2 metri d’altezza. Belle da vedere per via del design che ricorda le onde del mare, le custodie sono anche particolarmente sottili e offrono un’ottima presa.

Le Lifeproof Wake non sono comunque le prime e uniche custodie realizzate con materiali ecosostenibili: già nel 2010 LaCie fece qualcosa di simile con le custodie Vegetal per computer, tre anni dopo vi parlammo di una cover di iNature biodegradabile al 100% e nel 2015 anche l’italiana Puro si prodigò alla realizzazione di cover per iPhone rispettose dell’ambiente.

Più recenti sono invece la cover biodegradabile BioCase e quelle ecosostenibili di Cellularline, scontate lo scorso mese in occasione della Giornata della Terra.