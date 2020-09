In Germania gli smartphone crollano ma non iPhone e Xiaomi

Apple e Xiaomi sono gli unici due marchi a registrare un andamento positivo nelle vendite di iPhone e di terminali del robottino verde in Germania durante il secondo trimestre segnato dall’emergenza Covid-19. Mentre il relativo mercato nel paese durante il secondo trimestre è diminuito del 27% rispetto ai numeri registrati nello stesso periodo dello scorso anno, le vendite di iPhone sono passate dal 16% al 23%, trainate soprattutto dall’arrivo del modello economico iPhone SE 2020.

Così, mentre la più grande economia europea si apprestava ad entrare in un blocco nazionale intorno alla metà di marzo nel tentativo di contenere l’epidemia di coronavirus, causando un calo del PIL del 10,1% parallelamente a un rallentamento della spesa media del 10,9%, il mercato degli smartphone crollava. D’altronde quasi tutti i negozi sono stati chiusi e allo stesso tempo le persone, per via delle singole incertezze economiche, hanno deciso di rimandare l’acquisto dello smartphone a data da destinarsi.

Come dicevamo Apple è l’unica, insieme a Xiaomi, ad aver visto invertire questa tendenza. Insomma il virus non attacca né gli iPhone né, soprattutto, i telefoni del concorrente cinese. Nonostante l’iniziale perdita di terreno nel mercato tedesco, alla fine del secondo trimestre Xiaomi ha registrato un incredibile aumento delle vendite di smartphone pari al 250% rispetto a quelle dell’anno precedente. Il telefono più venduto è stato il Mi 10 5G, il cui prezzo si attesta intorno ai 600 euro.

A trainare questa crescita esponenziale ha probabilmente influito l’apertura del primo Mi Store nel paese, nonostante la situazione di emergenza ancora in corso. Per quanto riguarda Apple, iPhone SE 2020 si è rilevato essere anche in Germania il prodotto giusto presentato al momento giusto, come rileva Counterpoint. Questo si è verificato anche altrove: in diversi paesi questo modello ha scalato rapidamente le classifiche dei terminali più venduti. Per saperne di più su iPhone SE 2020 potete leggere la nostra recensione cliccando qui.

