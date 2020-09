Microsoft supporta il trackpad in Excel e Word per iPad in beta

Come annunciato dalla multinazionale di Windows a maggio di quest’anno, Microsoft inizia a introdurre il supporto per il trackpad nelle sue app della suite Office per iPad. Nel momento in cui scriviamo si tratta di Excel e Word nelle versioni beta, indicate con il progressivo 2.42 per ciascuna delle app, distribuite tramite il servizio di beta e test TestFlight di Apple.

Grazie al supporto esteso per mouse e anche per il trackpad, il cursore di iPad compare sullo schermo solo quando l’utente utilizza uno dei due sistemi di input. La forma iniziale del cursore a cerchio cambia a seconda degli elementi sottostanti, trasformandosi in base al contesto, quando il puntatore si trova sopra alle icone delle app, in una riga o campo di testo, per menu e comandi e così via.

Ricordiamo che il supporto esteso per mouse e trackpad è stato introdotto da Apple nel mese di marzo in iPadOS 13.4. Questa funzione del sistema operativo per i tablet di Cupertino è pensata per essere sfruttata in abbinamento con la nuova Magic Keyboard con Trackpad di Apple e altre cover con tastiera e trackpad presentati da costruttori terze parti, tra cui anche Logitech.

Microsoft non ha precisato la data esatta di rilascio dell’aggiornamento software che renderà possibile sfruttare la trackpad nelle app Office per iPad, limitandosi a dichiarare che sarà pronto questo autunno, come segnalato da TechCrunch. Tenendo presente che questa scadenza sembra intesa per tutte le app Office, è molto probabile che questa funzionalità potrebbe arrivare prima in alcune singole app. P

er il momento quindi Excel e Word sembrano le prime due app per cui Microsoft sta introducendo il supporto per il trackpad in iPad, come rileva 9to5mac. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Microsoft Office e di Microsoft sono disponibili ai rispettivi collegamenti.