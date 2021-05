In iOS 14.7 la funzione “Qualità dell’Aria” arriva in Italia

Una delle novità di iOS 14, presentato lo scorso anno, è stata la voce “Qualità dell’Aria” nell’app Meteo in alcune regioni. Nella beta di iOS 14.7 – al momento nelle mani di sviluppatori e beta tester – Apple offre questa funzione in nuove nazioni e aree geografiche.

Tra le nuove nazioni dove è visibile la qualità dell’aria, ci sono: Paesi Bassi, Francia, Italia e Spagna; alcuni utenti avrebbero confermato la presenza di questa voce anche nell’app in Canada.

Negli USA l’indicazione della qualità dell’aria si basa sull’Air Quality Index (AQI), un valore che varia da 0 a 500, dove i numeri pià bassi indicano una qualità migliore e quelli più alti sono indicazioni considerate non salutari. La scala della qualità dell’aria viene visualizzata sopra le previsioni orarie quando la qualità dell’aria raggiunge un determinato livello per la località selezionata.

A riferirlo è 9to5Mac citando a sua volta utenti su Reddit e Twitter che hanno notato l’indicazione nell’app Meteo, una voce che prima non appariva.

Something that’s new in iOS 14.7 for Canada 🇨🇦 Air quality index in weather apps pic.twitter.com/D4FG8oM7oz

— John Ee (@heyJohnEe) May 19, 2021