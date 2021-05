Prima beta di iOS 14.7 agli sviluppatori

Apple non ha atteso il rilascio della versione definitiva di iOS 14.6 (release candidate nelle mani di sviluppatori e beta tester) per lanciare un nuovo ciclo di beta: iOS 14.7 è già disponibile – per i soli sviluppatori – in una come prima beta numerata 18G5023c, insieme anche all’equivalente versione per iPadOS.

Nel momento in cui scriviamo non sono ancora note novità specifiche di iOS 14.7; aggiorneremo questo articolo se ci dovessero essere novità rivelanti.

Alcune funzionalità che vedremo in iOS 14.7 dovrebbero riguardare nuove funzionalità per l’Accessibilità.

Come sempre le nuove beta possono essere scaricate dall’Apple Developer Center oppure over-the-air dopo l’installazione del profilo dedicato su iPhone o iPad.

Apple ha anche rilasciato (sempre ai soli sviluppatori) la prima beta dell’aggiornamento a tvOS 14.7, watchOS 7.6 e ‌macOS Big Sur‌ 11.5.

