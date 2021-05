Sviluppatori, nuove opzioni per la classificazione delle app in base all’età degli utenti

Apple ha informato gli sviluppatori di una nuova opzione presente in App Store Connect per la classificazione in base all’età.

App Store Connect è una suite di strumenti basati sul web per la gestione delle app vendute sull’App Store per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e iMessage. Gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program possono usare App Store Connect per inviare e gestire app, invitare gli utenti a effettuare test con TestFlight, aggiungere informazioni fiscali e bancarie, accedere ai report delle vendite e altro ancora.

Nelle pagine web di Apple dedicate agli sviluppatori si spiega che la nuova “affordance” (indicazione che suggerisce l’uso) è pensata per affinare meglio classificazioni per età di app che prevedono gioco d’azzardo e contest.

In particolare, le impostazioni “Giochi d’azzardo e competizioni” sono state divise in due categorie differenti, permettendo agli sviluppatori di indicare adeguatamente queste tipologie di contenuti. Apple fa notare che le categorie gioco d’azzardo e contest saranno indicate come voci separate nelle indicazioni di rating sull’App Store.

Apple spiega ancora che un’app include istanze relative al gioco d’azzardo in automatico se lo sviluppatore ha in precedenza confermato l’impostazione “Gambling and Contests”. Con questo aggiornamento gli sviluppatori possono accedere alle impostazioni per la classificazione in base all’età direttamente dalla sezione informazioni sull’App di Connect. Le app distribuite come acquisto universale (utilizzabili per effettuare acquisti in-app nelle diverse piattaforme), verranno indicate con la stessa classificazione per età su tutte le piattaforme.

Modifiche al rating relativo all’età possono essere indicate inviando nuove versioni di un’app e sono impostazioni che potrebbero avere ripercussioni sulla disponibilità in alcune aree geografiche, in relazione alla legislazione locale.

Ad Apple è stata più volte contestata la distribuzione di alcune app per gioco d’azzardo su App Store. A gennaio di quest’anno una citazione in giudizio è stata presentata presso un tribunale distrettuale degli Stati Uniti sostenendo che app di casinò di tipo free-to-play distribuite tramite App Store consentono agli utenti di acquistare valuta di gioco con denaro reale, aprendo così le porte all’illegalità.