In iOS 14 e iPadOS 14 supporto avanzato per il mouse e trackpad

Stando a quanto riferisce il sito 9to5Mac, in iOS 14 / iPadOS 14 Apple intende ampliare il supporto del mouse a livello di sistema.

La Mela ha già integrato funzionalità di base per la gestione dei mouse nell’Accessibilità di iOS 13 ma questa funzione è seminascosta, intesa più che altro come un elemento dell’AssistiveTouch che consente di usare mouse Bluetooth e navigare nell’interfaccia come se usasse il dito. Con iOS 14 / iPadOS 14 le funzionalità del mouse che è possibile gestire di serie dal sistema operativo diventerebbero mainstream. Nella build di iOS 14 / iPad OS 14 che 9to5mac avrebbe avuto modo di vedere c’è un riferimento anche alla nuova Smart Keyboard che, tra le altre cose, dovrebbe integrare un trackpad.

Nuove funzionalità a supporto del mouse dovrebbero rendere iOS più simile a macOS. Una delle differenze con iPadOS attuale è che il cursore su iPad scomparirà in automatico quando il mouse/trackpad non è in uso per riapparire di nuovo non appena l’utente mette le mani sul dispositivo di puntamento.

È previsto il supporto per vari tipi di puntatori tenendo conto di ciò che l’utente sta facendo in quel momento, con il mouse sul display che cambia da cursore (per selezionare elementi, spostare barre di scorrimento, ecc.) a “testo” (per la selezione o inserimento del testo), mano (quando il puntatore si trova sopra un elemento che è possibile spostare e regolare all’interno di limiti specifici), ecc. Probabilmente – l’ipotesi di 9to5Mac – le API sottostanti si adatteranno automaticamente quando gli sviluppatori convertono le loro app per Mac usando Catalyst, la tecnologia che in Catalina permette agli sviluppatori di portare le app per iPad su Mac.

Come abbiamo già riferito qui, i nuovi modelli di Smart Keyboard dovrebbero integrare un trackpad simile a quello presenti nei laptop. È anche prevista l’impostazione “tap to click”, lasciando immaginare che il trackpad prevede la possibilità di fare in modo che, toccando con un dito il trackpad, sarà come fare clic, lasciando anche all’utente la possibilità impostare l’intensità di pressione del dito sul trackpad necessaria per compiere l’azione (una sorta di feedback aptico).

Nel codice di iOS/iPadOS sono stati individuati riferimenti a due nuovi modelli di Smart Keyboard, elemento che lascia immaginare che Apple ha in programma questo accessorio per più tipi di iPad e non solo per iPad Pro.