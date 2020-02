iPad Pro, in arrivo la Smart Keyboard con Trackpad?

Apple sta preparando una tastiera esterna full-size per iPad Pro con tanto di trackpad. A riferirlo è il sito The Information citando non meglio precisate sue fonti a conoscenza dei paini della Mela.

La nuova tastiera dovrebbe arrivare entro l’anno e la mossa servirebbe ad Apple per posizionare ancora meglio il tablet come alternativa ai laptop. Indiscrezioni riferiscono che la Mela si sta preparando per la produzione in serie dell’accessorio e uno dei costruttori incaricati è Foxconn Technology, l’appaltatore taiwanese che realizza molti degli iPhone distribuiti in tutto il mondo.

Apple avrebbe intenzione di offrire la tastiera con trackpad insieme alla versione “tradizionale”, l’apprezzata Smart Keyboard per iPad Pro da 11″ o da 12,9″ che basta agganciare per iniziare a scrivere.

Da anni circolano voci secondo le quali Apple starebbe sperimentando tastiere con trackpad su iPad; per alcuni prototipi sarebbero stati usati tasti capacitivi ma non è chiaro se sarà quest’ultima la soluzione che la Mela intende adottare per il prodotto definitivo. The Information riferisce genericamente che Apple ha intenzione di usare materiali simili a quelli già sfruttati per la Smart Keyboard Folio progettata per iPad Pro.

La Casa di Cupertino potrebbe annunciare l’accessorio a fine marzo, in concomitanza dell’evento di presentazione di nuovi iPad Pro e forse anche nuovi MacBook Pro da 13″. L’attuale Keyboard Folio si aggancia magneticamente al retro dell’iPad Pro (sfruttando dei magneti) per offrire protezione; è una cover che diventa anche tastiera che è possibile aprire quando di deve scrivere e piegarla al termine.

Nella beta di PadOS 13.4 Apple ha intanto migliorato la gestione delle tastiere esterne: è possibile controllare il funzionamento dei tasti speciali (⌘, ⌥ e anche ⇪) e anche i parametri di default andando in Impostazioni > Generali > Tastiera hardware > Tasti di modifica. La Mela ha anche previsto nuove scorciatoie di tastiera per Foto e altre app.

Apple ha integrato su iPadOS il supporto per il mouse ma questo supporto non è “plug & play”: richiede l’abbinamento in una schermata di configurazioni un po’ nascosta nelle Impostazioni. L’uso del mouse con iPad è infatti supportato ma è visto come un dispositivo di puntamento tra le funzioni di supporto all’accessibilità.

Vi ricordiamo che esistono già diverse tastiere esterne con trackpad compatibili con iPad Pro, ovviamente di fattura più economica come questa 1 BY ONE con tastiera italiana disponibile a circa 27 Euro su Amazon.