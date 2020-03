Huawei Mate Xs si preordina dal 10 marzo in Italia ma costa un rene

Pronti al via anche in Italia i preordini Huawei Mate Xs, erede ed evoluzione di Mate X: precisamente a partire da martedì 10 marzo, quando lo si potrà ordinare al prezzo di 2.599 euro anche su Amazon e presso i principali negozi di elettronica, oltre che presso il Huawei Experience Store. Il pre ordine assicurerà di garantirsi in anteprima il nuovo modello pieghevole di Huawei, ma anche 50 GB extra di memoria da utilizzare per archiviare i propri dati su HUAWEI Cloud, oltre alla possibilità di accedere a un servizio post vendita dedicato, che include supporto 7 giorni su 7, via linea fissa o whatsapp, servizio gratuito di ritiro e consegna al domicilio e la priorità sulla riparazione del terminale presso i Huawei Customer Service Center.

Il terminale è ormai a tutti ben noto, ma ripassare qualche dettaglio tecnico gioverà ai più. Huawei Mate Xs vanta il processore Kirin 990 5G, e un design Falcon Wing migliorato rispetto alla prima generazione, che consente di trasformare il dispositivo in un vero e proprio tablet, con display FullView da 8 pollici, grazie al meccanismo che lo ripiega verso l’esterno. Il risultato viene raggiunto grazie a due strati di poliimmide di grado aerospaziale uniti da un adesivo trasparente.

Piegato, HUAWEI Mate Xs è uno smartphone a doppio schermo, con display principale da 6,6 pollici e quello secondario da 6,38 pollici. Aperto, lo smartphone si trasforma in un tablet da 8 pollici. L’apertura del device è resa più semplice dalla nuova cerniera meccanica con design Falcon Wing che presenta più di 100 componenti a incastro.

Huawei Mate Xs offre un reparto multimediale di prim’ordine, con una SuperSensing Quad Camera realizzata in collaborazione con Leica. La camera principale è da 40MP (grandangolare, f/1,8), affiancata da un sensore ultra grandangolare da 16MP (f/2,2), un teleobiettivo da 8MP (f/2,4, OIS) e una fotocamera 3D Depth Sensing Camera.

Ricordiamo che a livello software Mate Xs dispone dei Huawei Mobile Services e di AppGallery, la prima vera alternativa nel mondo degli app store in dieci anni, all’interno della quale sono presenti tutte le applicazioni più utilizzate nel mondo Android.

Ad ogni modo tutte le informazioni su Huawei Mate Xs le potete trovare direttamente a questo indirizzo.

Prezzo e disponibilità in Italia

I preordini Huawei Mate Xs iniziano il 10 marzo presso i negozi delle principali catene di elettronica di consumo, su Amazon.it, presso il Huawei Experience Store di CityLife a Milano e sul relativo sito, al prezzo consigliato di 2.599 euro.

Se siete interessati ad altri smartphone pieghevoli, ad oggi i più noti sono il Galaxy Z Flip e il Motorola RAZR.