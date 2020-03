Solidarietà Digitale per coronavirus: gratis tanti servizi, abbonamenti, corsi per chi vive nelle zone rosse

Imprese, associazioni e privati hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti per chi si trova nelle zone rosse in Italia per l’epidemia coronavirus: è questo in sintesi Solidarietà digitale, l’iniziativa che il Ministero per l’innovazione tecnologica e la Digitalizzazione ha voluto a supporto delle zone interessate dai provvedimenti più restrittivi per il contenimento del Coronavirus.

Servizi utili soprattutto in questo momento in cui, per quasi un mese, la popolazione residente nelle zone Rosse è invitata a muoversi il meno possibile da casa: piattaforme di smart working, connettività Internet, servizi di cloud, abbonamenti gratuiti a giornali in formato digitale, webinar di formazione, Pec e servizi di informazione e intrattenimento, tutti gratis per chi vive nelle aree più colpite dall’epidemia.



In seguito agli aggiornamenti contenuti nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha promosso questa iniziativa in collaborazione con aziende, associazioni e start-up che hanno messo a disposizione servizi gratuiti per chi vive nella zona Rossa. Per lo smart working, offrono la propria piattaforma gratuitamente Connexia, Cisco Italia e IBM, Joinconference e Microsoft.

Per l’ambito dell’informazione e dell’intrattenimento si sono messi a disposizione il Gruppo GEDI con l’abbonamento gratuito per tre mesi al Mattino di Padova, per l’abbonamento gratuito per tre mesi a La Stampa o a La Repubblica, il gruppo Mondadori per la lettura di un e-book a scelta dal catalogo o per l’abbonamento per tre mesi ai magazine Mondadori in digitale e Amazon con il servizio Prime Video gratuito fino al 31 marzo.

Le aziende che si mettono a disposizione con offerte per la connettività sono Eolo, Tim, Vodafone, Fastweb. Amazon e Weschool si rendono invece disponibili per chi deve occuparsi di didattica in streaming e e-learning, restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning, come proposto dal MIUR. Chi vive nella zona rossa potrà richiedere la Pec a Italia Online e sarà gratuita per un anno se attivata tra il 9 e il 30 marzo.

Amazon è disponibile anche con Amazon Web Service, un pacchetto di crediti per fornire a Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni non governative e non profit, startup e imprese, l’accesso a piano di supporto e canale di assistenza AWS per progetti legati all’emergenza.

Alcuni servizi sono disponibili sui siti dei promotori. Ad altri puoi accedere gratuitamente con SPID. «Le iniziative, i servizi e le soluzioni disponibili – si legge sul sito del Ministero – hanno l’obiettivo di migliorare la vita delle persone che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini». Tutte le possibilità offerte dall’iniziativa Solidarietà digitale si possono consultare da questa pagina.

