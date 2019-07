In offerta a 340 euro Inmotion E2, lo scooter auto bilanciato che si controlla da smartphone

Estate, bella stagione, voglia di uscire all’aperto, magari con uno scooter elettrico. Ecco l’offerta che potrebbe fare al caso vostro, con lo scooter elettrico Inmotion E2, auto bilanciato, che si controlla da smartphone, adesso ad appena 340 euro, solo per poco tempo.

Inmotion E2 è una sorta di hover board auto bilanciato, che utilizza il suo giroscopio interno e il suo sensore di accelerazione per rilevare i cambiamenti nell’atteggiamento del veicolo, così da rendere molto più semplice la guida al pilota. Inoltre, gli stessi sensori consentono all’utente di guidare il mezzo, semplicemente spostandosi in avanti per l’accelerazione o indietro per la frenata, mentre inclinando il corpo nell’una o nell’altra direzione si riuscirà a sterzare.

Nonostante le piccole dimensioni del mezzo, che lo rendono facilmente trasportabile, Inmotion E2 permette di trasportare persone fino a 90 kg, con una velocità massima di massima di 18 km/h, con possibilità di affrontare salite fino ad una inclinazione massima di 16 gradi, anche grazie alle sue ruote da 10,5 pollici. Lo scooter è impermeabile con certificazione IP54, ha una batteria da 236 Wh, 4000 mAh, con voltaggio 54V e tensione massima di carica da 63 V. Si ricarica in 4 ore circa, ed offre circa 22 chilometri di autonomia.

In totale lo scooter pesa appena 13,5 chili, mentre ha dimensioni contenute in 26,50 x 55,00 x 59,80 cm. All’interno della confezione, oltre allo scooter, anche il carica batteria, un cavalletto per il parcheggio e il manuale.

Solitamente di listino ha un prezzo di 441 euro, ma al momento lo si può acquistare in offerta lampo a 340 euro circa. Clicca qui per acquistarlo nella versione bianca o nero.

