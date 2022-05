In offerta Redmi Note 11, si parte da 165 euro

E’ uno dei terminali più interessanti degli ultimi mesi, non solo per il design, ma anche per le caratteristiche tecniche e per il rapporto qualità prezzo. Stiamo parlando di Redmi Note 11 , che adesso è ancor più conveniente grazie alle offerte in corso: si parte da 165 euro.

Redmi Note 11 è dotato di un display Full HD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, mentre al suo interno batte un processore Snapdragon 680. Quello per cui da sempre sono apprezzate le serie Note di Redmi è l’autonomia, che anche in questo caso non deluderà le aspettative grazie ad una batteria con capacità nominale di5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

L’offerta è valida su diverse configurazioni. Redmi Note 11, infatti, è disponibile con RAM LPDDR4X da 4 GB e 6 GB. Il primo in versioni da 64 GB e 128 GB con memoria flash UFS 2.2, mentre il secondo solo nel modello da 128 GB.

Tra le altre caratteristiche il terminale offre un Touch ID laterale, che risulta essere sempre preciso e reattivo, più di molti altri concorrenti che invece fanno affidamento su un sensore sotto schermo. Per gli amanti del suono, non manca il jack per cuffie da 3,5 mm e altoparlanti stereo. Tra le chicche anche un sensore blaster IR che permette di controllare apparecchi come le TV. Se la memoria integrata non dovesse risultare sufficiente per i più esigenti è presente anche lo slot per schede microSD, oltre al vano per la doppia SIM.

A livello multimediale il Redmi Note 11 è dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel, una ultrawide da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e una fotocamera di profondità da 2 megapixel.

In termini di camera selfie, include una da 13 megapixel. Le misure sono pari a 159,87 x 73,87 x 8,09 mm e il peso è di 179 grammi.

Note 11, invece, è offerto nei colori Graphite Grey, Twilight Blue e Star Blue e si acquista direttamente a questo indirizzo, a partire da 165 euro.