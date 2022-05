Sony WH-1000XM5, nuove cuffie con sistema di eliminazione del rumore

Sony ha presentato le ultime arrivate nella serie 1000X, le cuffie con sistema di eliminazione del rumore WH-1000XM5, indicate come ideali per “esperienze di ascolto immersive e prive di distrazioni” con l’implementazione di tecnologie che migliorano la cancellazione del rumore e la qualità audio già apprezzate nel precedente modello WH-1000XM4, promettendo “livelli inediti nel settore”.

Le cuffie in questione sono integrano due processori che controllano otto microfoni per ridurre drasticamente il rumore, in particolare nel range di frequenze medio-alte, e un Auto NC Optimizer, in grado di ottimizzare automaticamente la cancellazione del rumore in base all’ambiente, promettendo “un ambiente di ascolto impeccabile e totalmente immersivo”.

Il processore integrato V1 è sfruttato per le funzionalità di cancellazione del rumore, mentre il driver da 30 mm perfeziona ulteriormente i risultati. Queste caratteristiche secondo il produttore migliorano la nitidezza del suono e la riproduzione dei bassi, pro,mettendo un effetto di soppressione del rumore “senza rivali”.

Il produttore spiega che l’unità driver da 30 mm è progettata specificatamente per questo prodotto, con una cupola leggera e rigida in materiale composito a base di fibra di carbonio, consentemdo di migliorare la sensibilità alle alte frequenze e otetnere risultati più naturali. Sony riferisce ancora di t”ecnologie esclusive” applicate a questo modello, compresa la saldatura priva di piombo, che contiene una quota di oro con presunti vantaggi per la connettività.

Con o senza cavo, si può optare per la funzione premium High-Resolution Audio, grazie alla tecnologia di codifica audio LDAC standard del settore. Tutta la musica verrà riconvertita a un suono di alta qualità tramite DSEE Extreme, che promete di eseguere l’upgrade dei file musicali digitali in tempo reale, consentendo di apprezzare i minimi dettagli. Le nuove cuffie sono inoltre certificate 360 Reality Audio.

La tecnologia Precise Voice Pickup del produttore utilizza quattro microfoni beamforming e una struttura di riduzione del rumore basata su AI per isolare la voce con precisione, mentre il design di nuova progettazione minimizza il rumore del vento durante le chiamate.

La gamma è rifinita con un nuovo materiale in morbido simil pelle, con meccanismo di regolazione integrato senza soluzione di continuità. Il materiale sintetico si adatta alla testa, riducendo la pressione sulle orecchie e contribuendo a bloccare il rumore esterno.

L’Adaptive Sound Control è una tecnologia che regola automaticamente i parametri audio in base alla situazione, riconoscendo i luoghi frequentati più spesso e impostando il suono ambientale di conseguenza.

Le WH-1000XM5 integrano il sistema Quick Access, che permette di configurare le cuffie per riprendere la riproduzione su Spotify con solo un paio di tocchi, senza bisogno di accedere allo smartphone (richiede l’installazione dell’app Spotify e la configurazione con l’app Sony Headphones Connect).

L’app companion Sony Headphones Connect confronta i dati relativi alla pressione sonora nelle cuffie con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), avvisando con una notifica se il volume di ascolto è troppo alto.

Le WH-1000XM5 sono inoltre dotate di funzioni smart che aiutano ad adattare l’utilizzo. Speak-to-Chat consente di interrompere l’ascolto per una rapida conversazione, facendo sì che le cuffie sospendano automaticamente la musica e lascino entrare i suoni ambientali. Al termine del dialogo la musica ricomincia, mentre grazie alla funzione di Wearing Detection, la colonna sonora si interrompe non appena si tolgono le cuffie.

Le WH-1000XM5 sono inoltre compatibili con l’Assistente Google e Alexa per ottenere informazioni, ascoltare musica, impostare promemoria, ecc.

Le cuffie vantano 30 ore di autonomia della batteria. E se si è di corsa, si possono ottenere 3 ore di autonomia in 3 minuti, usando l’USB Power Delivery (PD).

Le WH-1000XM5 sono fornite con una custodia che può essere schiacciata per occupare meno spazio quando non serve, per la massima portabilità.

Le cuffie WH-1000XM5 saranno disponibili nelle versioni nera e argento platino a partire dalla fine di maggio 2022. Il prezzo negli USA è di 399,99$.