In sconto su Amazon le serrature WE.LOCK con sblocco via impronta digitale, RFID, Bluetooth o PIN

Se volete eliminare le chiavi e semplificare gli accessi a porte e ingressi, trovate due diverse soluzioni di WE.LOCK in sconto con un codice su Amazon.

La più costosa è anche la più “intelligente”, perché prevede l’apertura della serratura tramite la scansione dell’impronta digitale. In questo modo solo le persone autorizzate, con impronta pre-registrata, potranno appoggiare il dito sul sensore per sbloccare la serratura ed oltrepassare la porta.

Come alternativa alla scansione del dito, in confezione sono presenti due telecomandini Bluetooth programmati per garantire lo sblocco della serratura al possessore che lo avvicina al sensore. C’è anche una terza opzione che sfrutta invece semplicemente il Bluetooth dello smartphone: in questo caso basta installare l’app, che garantirà l’accesso soltanto agli account autorizzati.

Questa serratura costa 200 euro ma inserendo il codice WELOCKSBR si risparmiano 30 euro, pagandola soltanto 169 euro spedizione inclusa nel prezzo. L’offerta scade a fine mese salvo esaurimento anticipato delle scorte.

La seconda soluzione al posto del sensore per la scansione delle impronte digitali monta un computer elettronico con display e tastierino numerico: la serratura si sblocca soltanto inserendo il codice PIN corretto. In confezione sono incluse anche tre carte RFID che garantiscono lo sblocco della porta semplicemente avvicinando la scheda alla serratura. Come terza opzione anche qui c’è lo sblocco tramite Bluetooth per gli account autorizzati.

Il prezzo di listino è di 177 euro ma se si inserisce il codice WELOCKPCB si risparmiano oltre 50 euro, con un prezzo finale di 123,90 euro. Spedizione compresa. L’offerta scade a fine mese o ad esaurimento scorte in magazzino.

In entrambi i casi l’installazione è piuttosto semplice perché prevede semplicemente la sostituzione del cilindro della serratura. Costruito in acciaio inox e lega di zinco, è compatibile con la gran parte dei cilindri europei visto che la lunghezza è regolabile, da 55 a 105 millimetri. Il sistema è certificato IP44.

L’alimentazione è data da tre batterie ministilo AAA sostituibili che garantiscono un’autonomia di più di due anni, supponendo che la porta venga sbloccata circa 10 volte al giorno (fino a 8.000 sblocchi con una sola carica). Quando l’autonomia scende al di sotto del 20% l’utente sarà avvisato con una notifica sullo smartphone.

Una soluzione di questo tipo può essere utile per offrire ad esempio l’accesso temporaneo ad amici e parenti tramite app, oppure alla domestica, ma anche in ambito aziendale per uffici, per le camere degli alberghi e via dicendo. Dall’app per lo smartphone non solo si gestiscono gli accessi – eventualmente anche con fasce orarie predefinite in base agli account autorizzati – ma si può anche visualizzare uno storico di tutte le aperture.