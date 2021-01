Apple si aggiudica il film su Napoleone di Ridley Scott con Joaquin Phoenix

Kitbag è un progetto appassionato di Ridley Scott tutto dedicato alla storia di Napoleone, alle sue origini e alla sua rapida e spietata scalata all’impero che potrebbe arrivare nel 2022 su Apple TV+. Apple, secondo quanto riportato da Deadline – rivista specializzata in notizie dal mondo dello show business – avrebbe stilato un accordo per il finanziamento e per la produzione della pellicola. L’inizio dei lavori per Kitbag è previsto per l’inizio del 2022.

La sceneggiatura è stata scritta da David Scarpa e la produzione sarà invece di Ridley Scott e Kevin Walsh. Il volto al sovrano francese sarà prestato da Joaquin Phoenix. A proposito del film, Ridley Scott ha dichiarato: “Napoleone è un uomo da cui sono sempre stato affascinato. E’ venuto fuori dal nulla e ha governato tutto. Ha condotto sempre una guerra romantica con sua moglie Josephine. Ha conquistato il mondo per cercare di conquistare il suo amore e, quando non ci è riuscito, l’ha conquistato per distruggerla e, nel frattempo, si è distrutto».

Scott è fiducioso del fatto che non ci sia nessun attore migliore di Joaquin Phoenix per interpretare il ruolo di Napoleone e nessuno meglio di Apple per realizzare questo progetto. L’intenzione del film è quella di raccontare con le immagini le battaglie di Napoleone, l’ambizione implacabile e la mente strategica sbalorditiva come uno straordinario leader militare e visionario della guerra.

Ricordiamo che Apple ha ottenuto il diritto di prelazione sulle produzioni di Ridley Scott e la sua casa di produzione Scott Free Productions. Macitynet ne ha parlato in questo approfondimento dedicato a Scott.

