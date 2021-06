In sconto Prime Day gli speaker portatili JBL per vivere l’estate a ritmo di musica

Per un’estate a tempo di musica ci vuole un altoparlante capace di funzionare in tutte quelle occasioni all’aperto, come ad esempio in campeggio, durante una festa in spiaggia oppure al parco. Nel catalogo di JBL ce ne sono diversi progettati proprio per rispondere a queste esigenze.

Ad esempio il JBL Charge 5 (in vendita a 179,99 euro) offre l’Original Pro Sound dell’azienda, con driver ottimizzati a lunga escursione, un tweeter separato e doppi radiatori passivi per bassi molto profondi. Questo speaker promette fino a 20 ore di riproduzione e incorpora un comodo powerbank che permette di ricaricare facilmente i dispositivi ed è certificato IP67 perciò resiste a pioggia, sabbia e drink versati dove non dovrebbero. Inoltre offre la funzione JBL PartyBoost che rende possibile collegare diversi diffusori compatibili con la medesima opzione per ottenere un audio avvolgente.

Un altro buon prodotto in questo segmento è JBL Clip 4 (in vendita a 59,99 euro), più compatto rispetto al modello sopracitato ma ugualmente capace di offrire un suono intenso. La sua forma ovale si adatta bene alla mano e grazie al moschettone integrato si può agganciare a borse, cinture e fibbie per trasportarlo con più facilità mentre amplifica la musica dello smartphone. Anche questo è resistente all’acqua e alla polvere e promette fino a 10 ore di autonomia con una sola carica.

C’è anche JBL Xtreme 3 (in vendita a 299,99 euro), che offre il potente Original Pro Sound di JBL: dotato di quattro driver e due JBL Bass Radiators, anche qui c’è la funzione PartyBoost che permette di collegare diversi diffusori compatibili, è resistente ad acqua e polvere ed è venduto insieme ad una pratica tracolla con apribottiglie incorporato, per i party in-door.

Di questa serie estiva fa parte anche JBL PartyBox On-The-Go (in vendita a 329 euro): 100 Watt di potenza combinati al JBL Pro Sound, luci pulsanti a LED e include un microfono wireless per mettere in mostra le proprie doti canore e l’ingresso dedicato per suonare insieme agli amici. Offre fino a 6 ore di riproduzione, c’è la tracolla imbottita e la certificazione IPX 4 che promette impermeabilità.

Ultimo ma non per importanza JBL Boombox 2 (in vendita a 499 euro), con dentro il Signature Sound JBL accompagnato da un nuovo design e certificazione impermeabile. E’ abbastanza potente da poter funzionare per un intero weekend di musica grazie alla sua batteria che promette fino a 24 ore di riproduzione non stop.

Ecco tutti gli sconti disponibili per le serie attuali e precendenti degli speaker JBL per il Prime day 2021.

