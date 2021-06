Offerte DJI per Amazon Prime Day con sconti su droni e gimbal

Per il Prime Day Amazon 2021 non poteva mancare DJI, che mette in forte sconto uno dei suoi migliori droni, oltre a tre diversi gimbal, per professionisti del settore e non.

Il primo sconto che vi poniamo all’attenzione è quello sul droni DJI Mini in versione combo.

Il drone non ha bisogno di presentazione, trattandosi del più piccolo della linea Mavic. Cosa ancor più importante, è che questo Mavic Mini pesa appena 249 grammi, quindi particolarmente leggero, tanto da da poter essere pilotato senza patentino. E’ in grado di girare video a 2,7 K a 30 fps, o 1080p a 60 fps. Sul versante scatti fotografici può scattare immagini a 12 megapixel, grazie al sensore da 1/2,3 pollici. La camera è montata su un gimbal a 3 assi. Oltre al drone, infatti, all’interno del bundle è incluso anche il Radiocomando, tre batterie, tre eliche, due diversi cavi Micro USB, la copertura protettiva per la fotocamera, il cavo per il radiocomando (Micro USB, USB-C, Lightning), oltre al carica batterie, para eliche e alla borsa per il trasporto.

Solo per il Prime Day 2021 potrà essere acquistato a 349 euro.

Ancora, tra le periferiche in sconto il DJI OM4, il gimbal per tutti che propone tra le novità un meccanismo di attacco magnetico, anche se non è l’unica. DJI ha aggiunto anche alcune nuove funzionalità. In particolare, il Dynamic Zoom (che è simile alla funzione Dolly Zoom su Osmo Mobile 3 e Mavic 2 Zoom ) e la funzione “Clone Me” panorama, e “Spin shot” che consente di ruotare lo smartphone con il joystick. In questo caso, potrà essere acquistato il 21 e 22 giugno a 119 euro.

Per chi volesse qualcosa di più professionale, invece, non mancano i gimbal Ronin-S e Ronin SC, che permettono di alloggiare camere mirrorless di fascia alta, per riprese cinematografiche.

DJI Ronin-SC Stabilizzatore Professionale Portatile a 3 Assi, per Fotocamera Mirrorless, Leggero, Compatto, fino a 2 kg di Peso, Compatibile con Nikon, Canon, Panasonic, Fujifilm In offerta a 199,00 € – invece di 359,00 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

DJI Ronin-S Stabilizzatore Cardanico Gimbal 3 Assi per Fotocamere Reflex Digitali DSLR, Controllo All-in-one , Stabilizzatore Immagini e Video, Autonomia 12 Ore, Velocità Operativa Massima 75 km/h In offerta a 449,00 € – invece di 749,00 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

DJI OM 4 – Stabilizzatore a 3 Assi per Smartphone, Design Magnetico, Portatile e Pieghevole, DynamicZoom, CloneMe, Timelapse, Controllo con Gesti, Modalità Spin, Modalità Story, Slow Motion, Panorama In offerta a 119,00 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

DJI Mavic Mini Combo Drone Leggero e Portatile, Batteria 30 Minuti, Distanza 2 Km, Gimbal 3 Assi, 12 MP, Video HD 2.7K, EU Plug In offerta a 349,00 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

