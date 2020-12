In svendita i Sennheiser IE 80S BT, auricolari per audiofili: 159 euro invece che 400

Se c’è un affare da prendere al volo su Amazon questa sera è quello che il grande rivenditore on line vi propone sugli auricolari Sennheiser IE 80S BT, un prodotto di fascia altissima che vi viene oggi quasi svenduto: 159 euro. Stiamo parlando, secondo quello che Sennheiser scrive, di auricolari wireless per audiofili. In termini pratici il miglior prodotto in questo ambito dell’azienda tedesca e anche il più costoso paio di auricolari wireless con i loro 400 euro di listino.

La struttura è quella di un paio di auricolari con gancio ma anche supporto da collo per una perfetta vestibilità, la qualità della riproduzione del suono è supportata da tecnologie come LHDC, aptX HD, AAC e un DAC AKM high-end. Le tonalità possono essere regolate con precisione tramite l’app Smart Control Sennheiser ed il suo equalizzatore a 5 bande. I Sennheiser IE 80S BT sono dotati di driver da 10 mm e di una serie di accorgimenti, come un sistema di regolazione della potenza dei bassi, che è difficile trovare in prodotti di fascia più bassa. L’autonomia dichiarata è di sei ore.

Secondo le recensioni di siti specializzati sono tra i migliori auricolari in commercio; a limitare le prospettive di acquisto ci sarebbe solo il prezzo. Costano infatti intorno ai 400 euro anche se qualcuno le propone intorno ai 350 euro. Potendo comprarle come offerta di Natale a 159 euro cade il principale fattore che potrebbe dissuadere dall’acquisto.