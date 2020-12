Shapr3D è disponibile in beta con supporto per Mac M1

Shapr3D, apprezzato software CAD (computer-aided design) per iPad, è ora disponibile in versione beta per Mac con supporto per i nuovi Mac con processore Apple Silicon M1: la recensione di Mac mini M1 è disponibile qui. Si tratta di un software pensato per la modellazione 3D. Shapr3D è sviluppato dall’azienda omonima, sostenuta da investitori europei quali Point9 Capital (Revolut, Zendesk) e Creandum (Spotify).

Si parte da primitive (cilindri, cubi, piramidi, sfere, etc.) per definire oggetti man mano più complessi grazie all’unione o alla modifica di una o più primitive. Varie le possibilità di personalizzazione linee, cerchi, archi, griglie e di organizzare cartelle con le parti di cui abbiamo bisogno. Sono supportate funzionalità per la sottrazione, unione e sezionamento booleano, strumenti per muovere, ruotare, specchiare e scalare modelli e oggetti usando guide o attorno all’asse X, Y e Z.

Sono supportati file _T, STEP, IGES, STL, DXF, DWG, OBJ, JPG, PNG, e USDZ (il formato di Apple di Apple e Pixar per la Realtà Aumentata). Si possono creare modelli partendo da “veline” e bozze (immagini di riferimento), esportare i file in vari formati. Gli sviluppatori indicano il software come adatto per il prototyping veloce, ma anche nell’ambito dell’industrial design grazie al “motore” Siemens Parasolid, lo stesso kernel alla base di Solidworks, il noto software di disegno e progettazione tridimensionale parametrica, prodotto e commercializzato da Dassault Systèmes.

Shapr3D per Mac è al momento disponibile come beta. È possibile ottenere la versione preliminare (per i Mac con CPU M1 e macOS Big Sur) indicando la propria mail a questo indirizzo. Al pari della versione per iPad (da questa pagina di App Store), quella per Mac può essere sfruttata per concepting, prototyping rapido, nell’ambito della progettazione orientata alla fabbricazione, e così via.

