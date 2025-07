In UE gli editori si scagliano contro le Panoramiche AI di Google

Come già avvenuto negli Stati Uniti, anche in Europa una coalizione di editori indipendenti ha presentato un reclamo antitrust contro Google per le Panoramiche AI – AI Overview. Le posizioni delle due parti non potrebbero essere più distanti: secondo Big G infatti le nuove funzioni AI sono in grado di aumentare il traffico ai siti web e di creare nuove opportunità di business.

Al contrario editori e siti di notizie lamentano danni e cali drastici in traffico, lettori e fatturato da quando Google ha integrato Panoramiche AI in alto nella pagina delle ricerche. Questo riassunto generato dall’Intelligenza Artificiale viene mostrato in alto nella pagina, prima rispetto ai tradizionali collegamenti ipertestuali alle pagine web più rilevanti per la ricerca dell’utente.

Non solo: secondo gli editori Google abusa della propria posizione dominante nelle ricerche online, perché di fatto impedisce di escludere contenuti, articoli e materiali dall’assimilazione AI necessaria per creare le Panoramiche AI.

Infatti gli editori e i siti che decidessero di bloccare la scansione necessaria per l’Intelligenza Artificiale di Google, perderebbero istantaneamente la possibilità di comparire nella pagina dei risultati delle ricerche di Big G, diventando di fatto completamente invisibili o quasi su Internet.

Il documento di reclamo antitrust è stato presentato dall’Independent Publisher Alliance presso la Commissione europea il 30 giugno, come segnala Reuters: viene richiesta anche una misura provvisoria per prevenire danni ritenuti irreparabili. L’alleanza si definisce una comunità non profit a sostegno degli editori indipendenti, ma per il momento non vengono indicati i nomi dei partecipanti.

Secondo Google “Le nuove esperienze di intelligenza artificiale nella Ricerca consentono alle persone di porre ancora più domande, il che crea nuove opportunità di scoperta di contenuti e aziende”. Sul calo dei dati lamentato dagli editori, il portavoce di Big G dichiara che “I siti possono guadagnare e perdere traffico per una serie di motivi, tra cui la domanda stagionale, gli interessi degli utenti e i regolari aggiornamenti algoritmici della Ricerca”.

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.