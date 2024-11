Le migliori memorie LaCie e Seagate in sconto al Black Friday

Pubblicità

Se state pensando di espandere la capacità del computer fisso di casa oppure se volete mettere in borsa un disco portatile sul quale archiviare tutti i dati più importanti da tenere sempre a portata di mano, date uno sguardo alle offerte su diverse soluzioni di Seagate e del suo marchio premium LaCie attualmente in corso su Amazon in occasione del Black Friday.

Quelli in promozione come dicevamo sono dischi che si possono sia montare internamente ad un computer che delle memorie portatili di varia capacità e formato. Nel primo caso avete la possibilità di scegliere alcuni dischi di Seagate da 3.5″ con interfaccia SATA, come ad esempio l’ottimo disco della serie IronWolf da 2 TB, che può essere montato anche su un NAS con sistema RAID, in sconto a poco più di 80 euro.

Se volete dare un’occhiata ai vari modelli proposti su Amazon da Seagate non dovete far altro che cliccare sopra il nome del marchio in una delle varie volte che l’abbiamo citato nell’articolo. In alternativa per accedere più rapidamente alle offerte attualmente in corso vi proponiamo un elenco dei migliori modelli in promozione, sia dal punto di vista delle prestazioni che del rapporto qualità/prezzo specialmente adesso che sono scontati.

Per ciascun modello trovate qui sotto l’apposita scheda con il prezzo di partenza, quello di sconto (con la percentuale) e il link per l’accesso alla scheda dell’articolo che vi consentirà poi di portare a termine l’acquisto su Amazon.

A 77,64 € invece di 79,99 € | sconto 3% – fino a 2 dic 24

A 162,04 € invece di 176,97 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

A 76,99 € invece di 96,40 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 153,99 € invece di 174,99 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

A 167,99 € invece di 180,99 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

A 89,99 € invece di 95,75 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

A 110,84 € invece di 113,70 € | sconto 3% – fino a 2 dic 24

A 156,69 € invece di 179,90 € | sconto 13% – fino a 2 dic 24

A 161,99 € invece di 191,23 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 223,17 € invece di 273,48 € | sconto 18% – fino a 2 dic 24

A 76,99 € invece di 82,07 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

A 163,99 € invece di 194,51 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

A 149,99 € invece di 178,75 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

A 242,99 € invece di 286,79 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 351,99 € invece di 470,53 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 258,99 € invece di 372,74 € | sconto 31% – fino a 2 dic 24

A 116,99 € invece di 123,29 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 173,99 € invece di 191,03 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

