Svolta nelle ricerche Google con AI Overviews in Italia Panoramiche AI

Se in Google digitate una sola parola chiave e premete invio, difficilmente vedrete comparire il riassunto AI Overviews, in Italia reso con Panoramiche AI, questo perché il riepilogo dei migliori risultati e fonti generato dall’intelligenza artificiale entra in azione solo per domande e richieste più complesse.

Ricordiamo che AI Overviews ha debuttato negli USA un anno fa per poi arrivare anche in Regno Unito e altri paesi sempre e solo in Inglese. Nelle scorse ore Big G ha annunciato che il servizio viene ora esteso in altri paesi e lingue in Europa. Oltre all’Italia e all’italiano, arriva in francese, tedesco, polacco, portoghese e spagnolo.

Sia in Italia che negli altri paesi interessati Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo e Spagna i riassunti AI Overviews sono disponibili sia in Inglese che nelle lingua nazionale. Fa eccezione la Svizzera in cui sono disponibili in francese, tedesco, italiano e anche inglese.

Dalla nascita di Google dalla fine degli anni ’90 fino a ieri le ricerche hanno dato sempre come risultato un elenco di collegamenti a siti e fonti indicizzati in base agli algoritmi di Google. Con l’arrivo della AI generativa del modello Gemini di Google offre subito una risposta generale su quanto cercato dall’utente, sempre con collegamenti alle fonti.

Secondo Big G le Panoramiche AI piacciono agli utenti che grazie ai riassunti effettuano ancora più ricerche. Al contrario siti web, giornali e case editoriali temono che con le Panoramiche AI gli utenti seguiranno sempre meno i classici collegamenti web, generando meno visite e meno introiti pubblicitari.

Ricordiamo che la fase di rilascio non è immediata ma richiederà qualche giorno per essere completata. Questo significa che le AI Overviews – Panoramiche AI potrebbero non risultare subito disponibili per tutti, ma lo saranno senz’altro nel giro di un paio di giorni.

