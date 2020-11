In USA c’è un MacBook Air M1 che costa solo 799 dollari

Il nuovo MacBook Air con Apple Silicon M1 (qui la nostra recensione di Mac mini M1) è offerto in due varianti che si differenziano per il numero di core della GPU attivi (7 sull’entry level contro gli 8 del modello più cososo) e per lo storage di serie: 256 GB o 512 GB (in fase di ordine è possiibile selezionare unità SSD fino a 2TB).

C’è a quanto pare una terza variante non visibile a tutti ma riservata al settore educational, quindi professori e studenti. Negli Stati Uniti Apple offre un MacBook Air M1 per l’istruzione con 128 GB di storage venduto a 799 dollari, in altre parole 100 dollari in meno rispetto al modello education con unità SSD da 256 GB (il prezzo per tutti gli altri negli USA è di 999 dollari).

Questo MacBook Air M1 da 128 GB, offerto negli stessi tre colori dei modelli in commercio e disponibili per tutti (grigio siderale, oro, argento) può essere acquistato solo da istituti scolastici americani che ne ordinano grandi quantità. Lo store Education USA non mostra ancora questa configurazione ma l’esistenza di questa macchina è confermata da una schermata:

Sarebbe interessante se la versione con unità SSD da 128GB arrivasse anche in Europa, per competere meglio nell’ambito scolastico: in altri ambiti non ha probabilmente più senso presentare macchine con unità SSD da 128GB.

Nel keynote del 10 novembre Cupertino ha presentato i suoi primi portatili con processore Apple Silicon M1. Pr tutti gli articoli di macitynet che parlano dei Mac ARM con processore Apple Silicon M1 si parte da questa pagina. Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo.