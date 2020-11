Apple presenterà il Mac con processore ARM il 10 novembre

Il Mac con processore ARM sarà presentato il 10 novembre, in anticipo sulle voci che fissavano al 17 novembre l’annuncio. L’ufficializzazione di un evento nel corso del quale (quasi certamente) il protagonista sarà un computer basato sui nuovi chip Apple Silicon arriva da una nota diffusa qualche minuto fa da Apple. L’invito a partecipare alla presentazione non dice nulla di quel che sarà introdotto ma i tempi e lo slogan (One more Thing) non possono essere riferiti ad altro che al previsto lancio sul mercato di una macchina con il cosiddetto Apple Silicon.

Apple del resto aveva preannunciato in maniera ufficiale che i primi (o il primo) Mac on processore ARM sarebbe stato presentato prima della fine dell’anno. I precedenti eventi che si sono tenuti a metà settembre e a metà ottobre si sono prevedibilmente chiusi senza che si sia parlato di Mac ma solo di Apple Watch, iPad e iPhone.

Ricordiamo che le voci puntano al lancio di un MacBook Air profondamente ridisegnato anche se non si esclude che ci possa essere una riedizione del MacBook 12 che oggi non è più in produzione. Al momento è molto probabile che dal punto di vista tecnico internamente ci sia un processore A14 potenziato, al pari di quello che Apple ha fatto con il lancio degli iPad Pro della passata primavera che usano un vecchio A12 ma capace di prestazioni superiori a quelle di un A13 e, in alcuni compiti, persino di un A14.

La presentazione dei nuovi Mac con processore ARM (di cui si è parlato per la prima volta alla WWDC di giugno) potrebbe anche essere l’occasione di introdurre Airtags attesi al lancio proprio a novembre, e forse anche le cuffie AirPods Studio. Queste ultime però potrebbero essere state ritardati a inizio 2020.

La presentazione, come le ultime cui abbiamo assistito consisterà in una registrazione video e non in una presentazione dal vivo. La pandemia ha costretto infatti Apple a cancellare i suoi classici appuntamenti con migliaia di invitati, sostituiti con presentazioni non dal vivo. La presentazione sarà diffusa e visibile da tutti in streaming sul canale Apple degli eventi.

Come avviene da sempre Macitynet offrirà la trascrizione in diretta con la traduzione in italiano di tutte le novità che saranno svelate in Apple Park.