Assistente Google arriva sui televisori Samsung in Italia

Assistente Google è ora disponibile sui televisori Samsung 2020 in Italia, nel Regno Unito, Francia e Germania e sarà disponibile in 12 paesi entro la fine dell’anno, secondo quanto ha annunciato la multinazionale sudcoreana. Ciò segue il lancio dell’assistente vocale di Google sui televisori Samsung negli Stati Uniti il ​​mese scorso. A breve. stando alle parole di Samsung, Assistente Google sarà disponibile anche in Spagna, Brasile, India e Corea del Sud entro la fine di novembre. L’assistente vocale è disponibile insieme ad Alexa di Amazon e, naturalmente, a Samsung Bixby.

Secondo quando annuncia Samsung, l’assistente vocale di Google potrà essere utilizzato per controllare direttamente il televisore con comandi vocali per cambiare canale o regolare il volume, oppure può controllare altri dispositivi domestici intelligenti compatibili con Assistente Google come termostati o luci. L’utente potrà anche chiedere all’assistente vocale informazioni sul meteo o riprodurre musica, integrandosi con altri servizi Google come Ricerca, Foto, Mappe e Calendario.

Ricordiamo che i televisori 2019 di Samsung si integrano con Assistente Google, anche se tramite un dispositivo separato dotato di assistente vocale come un altoparlante intelligente Google Home. Con i nuovi modelli, tuttavia, gli utenti potranno controllare il televisore senza l’ausilio di una periferica terza, impiegando direttamente il microfono integrato nel telecomando.

Con il supporto sia per Alexa, che per l’Assistente Google a bordo, l’assistente intelligente Bixby di Samsung sembra sempre più messo da parte sulle smart TV, anche da Samsung stessa. E’ facile pensare che con Google e Alexa tra le scelte, saranno pochi gli utenti che continueranno ad utilizzare Bixby.

Se ci si trova in un paese in cui sono disponibili le nuove opzioni, sarà possibile attivare l’assistente vocale di Google tramite il menu Impostazioni, selezionando “Generali”, “Voce” e infine “Assistente vocale”. Da qui, è possibile selezionare l’Assistente Google come assistente predefinito.

Samsung afferma che sta implementando il supporto sui seguenti modelli: tutti i televisori QLED 4K e 8K 2020, televisori Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero e The Terrace. Negli scorsi giorni Google ha annunciato che espanderà le funzioni del suo assistente vocale con comandi utili per tutti i membri della famiglia.