In USA si invoca la tecnologia per bloccare gli ubriachi al volante

Il Congresso degli Stati Unot sta compiendo una grande balzo in avanti per fermare la guida in stato di ebbrezza con un enorme disegno di legge in proposito. Una delle disposizioni presenti include un mandato per far sì che tecnologia di guida contro gli ubriachi nelle nuove auto diventi obbligatoria.

Ora, l’Infrastructure Investment and Jobs Act è passato al Congresso, e come riferisce Autoblog, la misura rimane intatta, e dovrebbe essere firmata presto dal Presidente. Come parte della provvedimenti, le case automobilistiche dovranno includere la tecnologia per rilevare e fermare i conducenti ubriachi già a partire dal 2026.

Prima, però, il Dipartimento dei trasporti dovrà determinare la soluzione migliore per limitare la guida in stato di ebbrezza. In particolare, il disegno di legge richiede qualcosa che “monitori passivamente le prestazioni di un conducente di un veicolo a motore per identificare con precisione se quel conducente può essere alterato”.

Circa 10.000 persone muoiono ogni anno negli Stati Uniti per incidenti alla guida in stato di ebbrezza, afferma l’NHTSA.

Ora che disponiamo di sensori più intelligenti e di numerose tecnologie di telecamere per monitorare il comportamento del conducente, ha senso esplorare soluzioni che potrebbero aiutare a prevenire questo tipo di incidenti. Entro un decennio, dovrebbe sembrare un luogo comune come le cinture di sicurezza

Il disegno di legge sulle infrastrutture include anche altre misure di sicurezza, come i promemoria sui sedili posteriori che potrebbero informare i genitori dei bambini lasciati nei seggiolini auto. Inoltre, il Congresso richiederà anche la frenata di emergenza automatica e gli avvisi di deviazione della corsia, caratteristiche che molte nuove auto già offrono.

Non è chiaro quando le vere auto a guida autonoma saranno una realtà, ma fino ad allora, almeno i conducenti umani possono aspettarsi altri modi per prevenire gli incidenti.

Se volete dare uno sguardo al nuovo codice della strada, con le modifiche ai monopattini e tablet alla guida, il link da seguire è direttamente questo.