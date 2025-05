Indipendenza energetica a portata di mano, le soluzioni innovative di BLUETTI

Pubblicità In occasione di Smarter E Europe 2025, BLUETTI, pioniere globale nell’innovazione dell’energia pulita, ha ospitato il suo evento inaugurale di Affinamento del Marchio, annunciando una nuova era di soluzioni avanzate per l’accumulo di energia. L’evento ha introdotto la roadmap dei prodotti di terza generazione, che include le serie Elite, Apex ed EnergyPro, insieme al debutto globale dei suoi sistemi di punta Apex 300 ed EP2000. Con il tema “Breaking the Excellence,” BLUETTI ha consolidato la sua leadership nell’accumulo di energia per i consumatori, stabilendo al contempo parametri di riferimento senza precedenti per prestazioni, scalabilità e sostenibilità. Ridefinire l’Accumulo di Energia con l’Era dei Prodotti 3.0 L’evoluzione di BLUETTI dalle sue linee di prodotti fondamentali EB e AC culmina nell’Era dei Prodotti 3.0, progettata per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori nei mercati residenziale, commerciale e outdoor: Serie Elite: Compatta e portatile, ideale per avventure all’aperto e backup domestico di base (fino a 3kW di potenza).

Serie Apex: Soluzioni scalabili ad alta capacità (3kW+) per la vita off-grid, operazioni industriali e risposta alle emergenze.

Serie EnergyPro: Sistemi di livello professionale per grandi nuclei familiari e PMI, che garantiscono affidabilità energetica a lungo termine. Innovazioni di Punta: Sistemi Apex 300 ed EP2000 L’Apex 300 ridefinisce la versatilità con l’Ecosistema Intelligente di BLUETTI, offrendo soluzioni energetiche su misura: Backup per Tutta la Casa: Collega fino a tre unità con la Hub A1 Parallel Box e 18 Batterie di Espansione B300K per un’alimentazione di emergenza della durata di una settimana.

Alimentazione Outdoor e Camper: Abbinato a pannelli solari pieghevoli e all’Hub D1 DC Hub (potenza di 700W), supporta la cattura continua di energia per stili di vita mobili.

Autosufficienza Off-Grid: Raccogli fino a 6.400W di energia solare con il Regolatore di Carica SolarX 4K, realizzando l’indipendenza energetica con un rapido ritorno dell’investimento in 2 anni. Il sistema di accumulo di energia ad alta tensione EP2000 offre efficienza e scalabilità di alto livello per abitazioni di piccole e medie dimensioni. Con un’efficienza di conversione leader del settore del 98%, consente di risparmiare il 10% in più di energia, ovvero circa 700 kWh all’anno, rispetto ai sistemi ESS a bassa tensione. Ciò si traduce in minori spese energetiche per le case colpite dagli alti prezzi dell’elettricità. Progettato come sistema trifase, l’EP2000 è costruito per il backup di tutta la casa e può scalare fino a una potenza massima di 60kW e una capacità di 150kWh, fornendo una soluzione energetica personalizzata. Se abbinato a un impianto fotovoltaico sul tetto, l’ESS EP2000 immagazzina oltre 30kW di energia solare, o fino a 90kW in una configurazione parallela, creando una micro-rete sostenibile e indipendente per uno stile di vita più verde. Il Sistema Tecnologico Futuro di BLUETTI: Alimentare un Mondo Sostenibile Kenneth Amaradio, Senior Expert di BLUETTI, ha evidenziato il rivoluzionario Sistema Tecnologico Futuro dell’azienda: BLUEPEAK: Hub di innovazione che guida l’eccellenza hardware.

BLUELINK: Rete intelligente per una connettività dei dispositivi senza interruzioni.

BLUEGRID: Infrastruttura scalabile per abitazioni e aziende.

BLUELIFE: Ecosistema di lifestyle che integra l’energia pulita nella vita quotidiana. Una Visione per l’Accessibilità Energetica Globale L’identità di marca affinata e le soluzioni avanzate di BLUETTI sottolineano la sua missione di democratizzare l’energia sostenibile. Dando energia a oltre 3,5 milioni di clienti in più di 110 paesi, l’azienda continua a innovare e a portare energia alle comunità off-grid attraverso iniziative come il programma Lighting An African Family (LAAF). “Unendo tecnologia all’avanguardia con un design incentrato sul consumatore, BLUETTI non sta solo definendo gli standard del settore, ma sta ridefinendo ciò che è possibile per un futuro più pulito e resiliente,” ha affermato un portavoce di BLUETTI. Informazioni su BLUETTI Fondata nel 2009, BLUETTI è leader globale nell’accumulo di energia pulita, impegnata a fornire soluzioni energetiche sostenibili e affidabili per abitazioni, aziende e appassionati di outdoor. Con un focus sull’innovazione e l’accessibilità, BLUETTI consente a milioni di persone in tutto il mondo di abbracciare l’indipendenza energetica.

