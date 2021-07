Indossabili, accessori e categoria “Home” in crescita nell’ultimo trimestre di Apple

Indossabili, categoria “Home” e accessori sono cresciuti nell’ultimo trimestre dell’anno fiscale 2021 di Apple, conclusosi il 26 giugno 2021.

Lo ha riferito il CEO Tim Cook presentando i dati dell’ultimo trimestre fiscale, evidenziando entrate per 8,8 miliardi di dollari, in salita del 36% anno su anno, rispetto ai 6,5 miliardi dello scorso anno. Si è trattato di un vero record a parte per questa categoria, nell’ennesimo trimestre da record su tutti i fronti, trainato da un boom di vendite degli iPhone, ma con rialzi anche su altri versanti: servizi (performance cresciute di un terzo a 17,48 miliardi), Mac (ricavi lievitati del 16% a 8,24 miliardi), iPad (revenue cresciute del 12% a 7,37 miliardi) e “Altri prodotti” che marciano del 40% a 8,76 miliardi.

La categoria “Indossabili, Home e Accessori”, include Apple Watch, AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, prodotti a marchio Beats e altro; anche gli AirTag sono in questa categoria e a questo proposito Tim Cook ha riferito di essere “entusiasta” della risposta degli utenti agli AirTag, parlando di vendite “molto forti”.

Circa il 75% di utenti che ha acquistato un Apple Watch durante il trimestre in questione era un nuovo a questo dispositivo, e l’Apple Watch è indicato come uno dei principali driver nelle revenue del settore indossabili.