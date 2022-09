Insta360 X3, l’ action cam migliora tutto e punta ai social

Insta360 X3 è la nuova generazione di una delle action cam a 360 gradi più apprezzate, progettata per l’era social, per creatori di contenuti, con funzioni ad hoc pensate per elaborare contenuti e postarli sui social.

Con il nuovo sensore da 1/2″ e il monitor touchscreen da 2,29″, Insta360 X3 diveta una videocamera tascabile più potente. Gira video a 360° in 5,7K con Active HDR e l’effetto Selfie Stick Invisibile, oppure fotografie da ben 72MP con ricchi dettagli.

Insta360 X3 può essere è anche usata come action cam standard, in modalità obiettivo singolo ultra-wide in 4K. Per l’editing è disponibile l’app Insta360 che sfrutta appieno l’intelligenza artificiale per facilitare ogni operazione, inclusi gli strumenti di reframing intuitivi per creare filmati d’effetto al volo.

Video d’effetto

Il costruttore dichiara che Insta360 X3 rivoluziona il modo con cui i content creator si approcciano al processo creativo. Riprendendo prima a 360 gradi e inquadrando in un secondo momento, un video può essere infatti montato infinite volte in diversi modi. Chiunque, anche agli inizi, ha la certezza di poter catturare tutti i momenti che contano.

Questo perché basta posizionare Insta360 X3, premere play e inquadrare successivamente nell’app Insta360. Con l’acquisizione video a 360 gradi, un post di Instagram in 4:5 può essere trasformato in un video TikTok in 9:16 con un solo tocco e senza perdere qualità.

La qualità video della Insta360 X3 è stata migliorata grazie anche alla nuova modalità Active HDR, resa possibile dal nuovo sensore da 1/2″. Active HDR utilizza un algoritmo di ultima generazione per stabilizzare le riprese d’azione, riducendo al minimo l’effetto ghosting e rivelando i dettagli che altre action cam non riescono a cogliere sia nelle aree sovraesposte che in quelle sottoesposte.

Il design a doppio obiettivo permette di ottenere effetti come il Selfie Stick Invisibile, in cui quest’ultimo scompare nelle riprese, creando visuali d’effetto in terza persona. Con la nuova Modalità Selfie (Me Mode), è possibile scattare video selfie a 60fps, senza reframing. In questa modalità l’inquadratura si concentra sull’utente, mantenendo invisibile il selfie stick.

Qualità dell’immagine top

Il nuovo sensore da 1/2″ di Insta360 X3 offre sensibili miglioramenti in termini di risoluzione e qualità dell’immagine rispetto al predecessore. Se occorre una qualità elevata da un solo punto di vista è disponibile la modalità a obiettivo singolo Ora aggiornata con risoluzione 4K, questa modalità è indicata per una visione coinvolgente in prima persona, soprattutto per le riprese con accessori come la fascia da petto. È disponibile anche un nuovo MaxView ampio da 170° a 2,7K.

La X3 offre il maggior numero di megapixel in una action cam 360 con foto da ben 72MP ultra-dettagliate. Inoltre, si possono girare timelapse 360 in 8K, perfetti per scenari urbani e paesaggistici. Anche il Bullet Time – effetto al rallentatore simile a quello di Matrix che si ottiene facendo ruotare la videocamera sopra la testa – è stato potenziato, aumentando la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi. Su Insta360 X3 è infatti disponibile in 4K 120fps, 3K 180fps.

Pronta a tutto, anche come videocamera da cruscotto

Durante l’azione, il giroscopio a sei assi della X3 e la stabilizzazione FlowState mantengono il video ultra-stabile. Horizon Lock 360° mantiene l’orizzonte livellato anche quando si ruota completamente la videocamera, mentre le altre action cam si fermano a un livellamento di massimo 45°.

Sono anche disponibili delle protezioni extra per le lenti, per tutti i creatori di contenuti che vogliono spingersi oltre. La nuova modalità Loop Recording trasforma la X3 in una dashcam, che registra continuamente video ma salva solo gli ultimi minuti in base all’intervallo impostato, risparmiando spazio sulla memory card.

Con un aggiornamento software in arrivo si potrà persino usare come webcam per videochiamate e videoconferenze, anche qui senza il timore di perdere nulla grazie alle riprese a 360 gradi. Insta360 X3 mantiene la stessa forma delle cam precedenti, implementando alcune funzionalità che ne facilitano l’utilizzo, soprattutto durante l’azione:

Touchscreen in vetro temperato da 2,29″, permette di regolare le impostazioni e visualizzare le anteprime in modo intuitivo

Quattro pulsanti fisici per controllare facilmente l’inquadratura, anche con i guanti

Audio direzionale, segue sempre l’azione, anche quando l’utente effettua un reframe

Nuova batteria da 1800 mAh che permette di riprendere più a lungo

Editing potenziato dall’IA

L’app Insta360 usa la tecnologia IA per facilitare l’editing, mettendo a disposizione dei creatori di contenuti strumenti ed effetti che altrimenti richiederebbero anni di esperienza per essere padroneggiati. Shot Lab mette a disposizione oltre 30 effetti che possono essere modificati in pochi tocchi, dalla originale Nose Mode al nuovo Street Lapse cinematografico, fino al sorprendente Sky Swap.

All’utente la scelta di come inquadrare i video. Snap Wizard permette di muovere fisicamente il telefono nella direzione dell’inquadratura, Deep Track 2.0 di selezionare un soggetto da seguire e Auto Frame di lasciare all’IA il compito di individuare automaticamente i punti salienti. È possibile rendere più accattivanti e originali anche le fotografie utilizzando il nuovo Photo Animator che anima le foto statiche. Invece per gli utenti che preferiscono effettuare l’editing su computer è disponibile anche il software Insta360 Studio sia per Mac che per PC Windows.

Insta360 X3, prezzo e disponibilità

Insta360 X3 sarà disponibile intorno a metà settembre nel negozio online Nital e rivenditori selezionati: il prezzo di vendita al pubblico suggerito è di 539,99 €. Tra gli accessori venduti separatamente ci sono protezioni per l’obiettivo, una cold shoe invisibile, un adattatore per microfono e il Quick Reader.

