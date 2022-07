Striscia led RGB YEELIGHT 2 metri, solo 19 euro su Amazon

Le strisce di illuminazione e decorazione LED RGB per la casa intelligente e connessa sono ormai diventate tra i gadget preferiti dagli utenti, perché veramente versatili e adatte a molti scenari; oggi ve ne proponiamo una davvero interessante, sia per qualità, funzioni, che per il prezzo: quella proposta da Yeelight è in sconto a 19 euro, praticamente 9 euro al metro. Cliccate qui per acquistarla.

Quando si parla di illuminazione smart Yeelight è uno dei protagonisti indiscusso, nato da una costola di Xiaomi. La qualità costruttiva non si discute, è tra le migliori, e anche le sue funzionalità sono impressionanti. E’ compatibile con qualsiasi ecosistema, sia con HomeKit di Apple, sia con Alexa che con l’Assistente Google, quindi potrete inserirla praticamente in qualsiasi contesto.

Si tratta di una striscia LED RGB, quindi in grado di cambiare colore secondo le proprie esigenze e preferenze, adatta ad essere posizionata in qualsiasi stanza, dietro ad un mobile o alla TV. E’ possibile anche collegare questa striscia LED RGB al proprio sistema gaming di RAZER per incrementare l’immersione durante una sessione videoludica, ma anche cambiare le colorazioni a ritmo di musica, per creare un vero e proprio effetto party in casa.

A livello di caratteristiche tecniche le luci LED YEELIGHT RGB sono dotate di 16 milioni di colori, e l’utente potrà regolarne la luminosità, la temperatura del colore, personalizzando ogni aspetto della propria illuminazione. Tagliabile ed estendibile, è possibile adattare questa striscia alle proprie esigenze: risultano estensibili fino a 10 metri con le apposite prolunghe.

Solitamente costano oltre 40 euro, ma al momento è disponibile a meno di 20 euro, direttamente su Amazon a questo indirizzo.