Solo 13 euro per Microsoft Office 2021, solo 7 euro per Windows 10

Office 2021 è l’ultima versione della suite per ufficio di Microsoft ed è probabilmente l’app desktop più utilizzata al mondo e in questa ultima versione include anche diverse nuove migliorie per i suoi software più popolari, quali Excel e Outlook.

Il prezzo ufficiale di Office 2021 Pro è di 439,99 euro ma per i saldi di Godeal24, è possibile acquistare l’ultimo Office 2021 Professional a soli 25,61 €. Considerando le diverse esigenze degli utenti, Godeal24 offre anche diversi bundle e nel caso in cui servissero 5 licenze, il prezzo scenderebbe a soli 13,52 € per PC.

Ecco qui di seguito tutte le offerte.

Microsoft Office 2021 da 13,52 €

Office Suites per MAC, 62% di sconto sul codice: MAC62

Su Godeal24, Windows 10 Pro costa solo 7,42€. Se volete aggiornare direttamente il vostro PC a Windows 11, è possibile acquistare Windows 11 Pro a soli 10,24€.



Offerte Windows

62% di sconto su Bundle e altro MS Office (codice coupon “MAC62”)

Fino al 50% di sconto su più Windows! Con (codice coupon “MAC50”)

Godeal24 dispone di uno store completo con un ampio catalogo di Licenze digitali garantite e legali al 100%. Non solo i popolari sistemi operativi Windows e Office, ma anche software più pratici per computer e dispositivi mobili, come la serie IOBIT, il software Ashampoo, Disk Drill e molti altri.

Altri strumenti per computer: miglior prezzo, migliori prodotti!

Se temete di incontrare problemi durante l’installazione e l’uso, potete sempre contattare il team di supporto tecnico di Godeal24 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 all’indirizzo [email protected].