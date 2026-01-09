Instagram, il trucco gratuito che fa esplodere like e follower: tutti gli influencer lo usano

Un segreto che non tutti conoscono e che fa crescere il numero di interazioni sul proprio profilo in modo gratuito

Chi non vorrebbe aumentare il numero di like e followers su Instagram in modo gratuito? Esiste un trucco che è utilizzato anche dagli influencer più famosi per far crescere il proprio profilo senza alcun investimento.

Basta conoscere questo trucco utilissimo e la propria pagina avrà like e followers “a profusione”. Un segreto che non tutti conoscono ma che, se utilizzato bene, davvero farà crescere il profilo in un modo notevole.

Come far aumentare like e followers su Instagram gratis

Il punto di partenza per far crescere il proprio profilo su Instagram e far aumentare i like è il corretto utilizzo degli hashtag, le parole che sono seguite dal cancelletto #, che servono a far girare i propri contenuti, come post, foto, reel e video, agli utenti giusti.

Per far aumentare like e followers, infatti, il profilo deve essere accattivante ma soprattutto interessante per il giusto bacino di utenza, per questo il corretto uso degli hashtag è alla base di tutto e garantisce una crescita davvero inimmaginabile. Ma soprattutto è un metodo gratuito, non bisogna spendere alcun soldo ma solo scegliere le parole giuste.

E’ chiaro che la cosa importante sarà scegliere degli hashtag che siano coerenti con il contenuto che si sta condividendo, se mettiamo un paio di scarpe – per capire meglio – non potremo di certo usare la parola pizza. Poi è importante non eccedere, il numero massimo di “paroline” che si possono usare è 10, altrimenti il post diventa una sfilza di hashtag. Inoltre per capire quali sono le tendenze di un determinato momento, basterà aiutarsi con la sezione “Esplora” di Instagram, seguendo il trend sarà più facile far circolare il proprio contenuto e, quindi, profilo.

Vediamo, dunque, degli esempi di hashtag in trend per questo 2026. Per l’Italia tra i tanti ci sono: #piscina #primavera #tiamo #vino #motocross #instaitalia #buonanotte #tramonto. Se il contenuto mira a ottenere molti like, tra quelli più di tendenza ci sono: likeforlike #likes #likes4likes #likesforlikes #likesplease.

Qualora la sezione “Esplora” non abbia soddisfatto le aspettative, si può sempre fare ricorso a qualche app o tool che servono proprio a trovare l’hashtag perfetto. L’importante è sapere che ogni contenuto pubblicato deve essere studiato alla perfezione, usando tutti gli hashtag più di tendenza che aiuteranno a far “vedere” il proprio post a quante più persone possibili, senza affrontare costi di sponsorizzate.