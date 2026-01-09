TP-Link svela Aireal al CES 2026, l’AI gestisce Wi-Fi e smart home

Dagli scenari del CES 2026 di Las Vegas arriva una novità anche per la gestione della casa connessa. TP-Link ha annunciato ufficialmente il lancio di Aireal, un assistente basato sull’intelligenza artificiale progettato per operare in modo trasversale su router e dispositivi smart home. L’obiettivo è semplificare drasticamente l’esperienza utente, trasformando le complesse operazioni di rete e automazione in interazioni colloquiali intuitive.

Il cuore del sistema risiede nella capacità dell’AI di interpretare il linguaggio naturale, sostituendo la tradizionale e spesso macchinosa navigazione tra i menu delle impostazioni. Questa integrazione “multi-categoria” permette all’assistente di funzionare fluidamente su diversi apparati, dalle videocamere ai sistemi di illuminazione. In pratica, l’utente può diagnosticare eventuali problemi di rete semplicemente descrivendoli a voce o per iscritto; Aireal analizza la situazione, spiega la causa del disservizio e fornisce indicazioni operative concrete per la risoluzione, restituendo il controllo della sicurezza e della stabilità della rete direttamente nelle mani del proprietario.

Video sorveglianza e automazioni

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale anche nella gestione della videosorveglianza e delle automazioni. Superando i sistemi di rilevamento standard, la nuova tecnologia consente di cercare all’interno delle registrazioni video ponendo domande dirette, come “Mostrami quando è arrivato il pacco” oppure “Quando sono rientrati i figli?”. Questo approccio elimina la necessità di scorrere manualmente le timeline video per individuare momenti specifici. Parallelamente, la configurazione della domotica diventa immediata: descrivendo una routine con parole semplici, il sistema è in grado di coordinare autonomamente le azioni tra i dispositivi compatibili.

Inoltre, Aireal filtra e unifica le notifiche ripetitive, offrendo riepiloghi concisi che permettono di cogliere le informazioni essenziali senza dover aprire l’applicazione. Allo stesso tempo, funzionalità come il QoS (Quality of Service) basato su AI, l’anti-interferenza e il “Self-Healing” agiscono proattivamente per mantenere la stabilità del segnale Wi-Fi. Inoltre, il sistema impara dalle abitudini di utilizzo per suggerire il posizionamento ottimale dei dispositivi e per attivare automaticamente la modalità Eco sui router, riducendo i consumi energetici senza impattare sulle performance.

Disponibilità

La tecnologia Aireal debutta già a partire da oggi su alcuni modelli selezionati della serie Tapo, con un piano di integrazione che si estenderà alle famiglie di prodotti Tapo e Deco nel corso dell’anno.

Per tutte le notizie riguardanti le presentazioni del CES 2026 il link da seguire è direttamente questo.