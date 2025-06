Instagram arriva su iPad entro il 2025 per sfidare TikTok

Dopo oltre quindici anni di attesa, Instagram è pronto a fare il suo debutto ufficiale su iPad. La notizia arriva da Bloomberg, con Mark Gurman che conferma come lo sviluppo dell’app sia ormai “a pieno regime”, con i dipendenti Meta già impegnati nei test interni.

La notizia segue il debutto della versione iPad di WhatsApp, un’altra applicazione che era attesa da anni, non pareva potesse mai arrivare e che invece, quasi all’improvviso, è stata messa a disposizione dei clienti.

La disponibilità di WhatsApp per iPad, ancora prima delle indiscrezioni rilanciate da Gurman, aveva già alimentato le speranze per una versione Instagram dedicata, facendo pensare che tutte le vecchie ritrosie fossero state superate.

Perché così tanto ritardo?

Secondo Gurman, i motivi del ritardo sono stati soprattutto tecnici e strategici. All’inizio, Instagram si basava su immagini quadrate, difficili da adattare con sufficiente qualità ad uno schermo grande e rettangolare come quello dell’iPad. Inoltre, la qualità delle immagini — spesso provenienti da smartphone — rischiava di deludere su display più grandi.

Oggi però Instagram supporta formati maggiormente vari, video widescreen e contenuti multimediali di alta qualità, mentre le fotocamere degli smartphone sono molto più avanzate rispetto al passato.

Un segnale strategico

Non si tratta solo di tecnologia. C’erano anche tensioni tra Zuckerberg e Tim Cook (basti pensare al caso Cambridge Analytica o alla questione Onavo) che probabilmente hanno influito sulle priorità di Meta. Ora, però, c’è un altro fattore a spingere: la competizione.

TikTok è già presente su iPad e continua a guadagnare terreno, mentre Threads — altro prodotto Meta — resta ancora senza una versione per tablet. Portare Instagram su iPad significa non solo dare finalmente agli utenti ciò che chiedono da anni, ma anche rafforzare la presenza del brand in un segmento dove Meta non può più permettersi di rimanere indietro.

Cosa aspettarsi

Per ora non ci sono dettagli ufficiali sulle caratteristiche precise della nuova app. Una cosa però è chiara: per chi usa Instagram su iPad, sarà un cambiamento importante utile a lasciarsi alle spalle compromessi e soluzioni arrangiate: l’esperienza non sarà più limitata dall’interfaccia web.

Con uno schermo magari come quello degli iPad da 13 pollici, soprattutto nella nuova versione OLED, Instagram potrà finalmente offrire un’esperienza visiva e multimediale di altissimo livello.

Restiamo quindi in attesa: se tutto andrà come previsto, entro la fine dell’anno ci sarà un nuovo, tanto atteso tassello nell’ecosistema delle app per iPad. E forse, a quel punto, toccherà anche a Threads.