Instagram per iPad, il CEO spiega perché non esiste ancora

Il successo di Instagram è in costante crescita, anche grazie a una corposa serie di nuove funzioni, opzioni di condivisione e di comunicazione che il social fotografico introduce a ritmi serrati: anche per questa ragione molti appassionati e osservatori non riescono a spiegarsi come e perché non esista ancora una app Instagram per iPad.

In passato esistevano diverse app Instagram per iPad non ufficiali, alcune anche di buona qualità, realizzate da sviluppatori esterni. Purtroppo il social ha poi deciso di proporre le sue API solo a pagamento, di fatto uccidendo il mercato delle app Instagram per iPad alternative. Nonostante questa mossa la società non ha mai deciso di rilasciare un’app ufficiale per i tablet di Apple e così l’assenza prosegue ancora nel 2020.

La spiegazione del mistero arriva direttamente da Adam Mosseri, Ceo di Instagram, rispondendo a una domanda diretta sull’argomento da parte di un utente via Twitter. Il dirigente dichiara che la società vorrebbe creare l’app Instagram per iPad ufficiale, ma che le risorse interne in termini di dipendenti sono quelle che sono, tutte dedicate a realizzare le numerose novità in programma, sottintendendo sempre quelle destinate all’app Instagram per iPhone.

In breve l’app Instagram per iPad non è ancora considerata internamente come una priorità e, da quanto dichiara il CEO, non è ancora nemmeno nei piani e nel radar della società. «Vorremmo costruire un’app per iPad, ma abbiamo solo queste persone e molte cose da fare, e non è ancora emersa come la migliore cosa da fare». La parte meno convincente della spiegazione riguarda il riferimento alle limitazioni sul personale disponibile, soprattutto tenendo presente che Instagram fa parte di Facebook, il social per antonomasia e una delle società più grandi, ricchi e potenti della Silicon Valley.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Instagram sono disponibili qui, invece per tutti quelli che parlano di Facebook si parte da qui.