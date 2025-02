Tutte le nuove funzioni instagram di fine febbraio 2025, aggiornatelo per potenziare l’app

Pubblicità

Se siete degli habitué di Instagram, aggiornate subito l’app: l’ultima versione (368.0.0) introduce infatti una serie di nuove funzioni che vi faciliteranno non poco l’interazione con gli altri utenti, offrendo soluzioni integrate per la condivisione dei contenuti, la gestione delle chat e la comunicazione interlinguistica.

Instagram è gratis e si scarica dai rispettivi store per iPhone e Android.

Traduzione dei DM

Partiamo proprio da quest’ultima per segnalarvi che d’ora in avanti è possibile tradurre i messaggi scambiati con gli utenti direttamente all’interno delle chat, senza quindi dover perdere tempo coi copia-incolla su un’app di traduzione dedicata. Vi basta tenere premuto sopra un messaggio per aprire il menu contestuale e a quel punto selezionare la voce Traduci per tradurre appunto il contenuto nella vostra lingua.

Invio programmato dei DM

Sempre riguardo la comunicazione, adesso è possibile programmare l’invio dei messaggi: dopo averne digitato uno invece di schiacciare il pulsante di pubblicazione è sufficiente tenerci il dito sopra per poter poi selezionare la nuova opzione, indicando data e ora in cui il messaggio dovrà essere recapitato. Questo permette così di poter fare cose senza l’intervento umano in un dato momento, ad esempio augurando buon compleanno senza dover aspettare la mezzanotte o inoltrare dei promemoria ad amici e colleghi al mattino.

Questi messaggi non saranno riconoscibili in alcun modo dal resto, perciò il ricevente non sarà in grado di determinare se sono stati inviati sul momento oppure programmati in precedenza; di conseguenza se volete che questa informazione si sappia, dovrete regolarvi voi ad esempio aggiungendo manualmente del testo come ad esempio “🔔 MESSAGGIO PROGRAMMATO:” nell’introduzione del messaggio.

Inviti QR per i gruppi

Con questa nuova versione di Instagram è anche possibile creare un QR Code per le chat di gruppo che funga da invito digitale per l’accesso per chiunque decida di scansionarlo. Gli amministratori della chat non devono far altro che aprire la chat di gruppo, cliccare sul nome visibile in alto, quindi sul pulsante Invita, selezionando infine l’opzione QR. Da qui si può sia personalizzare il colore della filigrana che esportare il codice sul rullino foto per poi stamparlo o condividerlo altrove.

Messaggi fissati

Già dall’anno scorso nell’elenco delle chat è possibile fissare in alto le più importanti; con questa nuova versione dell’app è possibile fare la stessa cosa anche per i singoli messaggi presenti all’interno delle chat singole e dei gruppi. Fino a un massimo di 3 messaggi per chat che potranno così essere facilmente ritrovati anche se inviati anni e anni prima. Come si fa? Basta tenere premuto il dito sopra il messaggio interessato e cliccare sulla nuova opzione PIN.

Anteprime musicali condivise

Se c’è una canzone che non riuscite a togliervi dalla testa e volete condividerla con qualcuno su Instagram, adesso cliccando sul pulsante degli Adesivi sarà possibile selezionare la nuova opzione Musica che permette di rintracciare un brano nella libreria personale per poi condividerne un’anteprima di 30 secondi nelle chat con tanto di copertina allegata.

Su Instagram

Gli utenti di Instagram possono conoscere tutte le ultime novità della piattaforma e leggere le notizie legate al mondo che vi ruota intorno spulciando gli articoli che la nostra redazione pubblica in questa sezione del sito.