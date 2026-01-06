Facebook Twitter Youtube

Intel Core Ultra Series 3 è la prima serie di chip con nodo 18A

Intel Core Ultra Series 3. Foto di Intel.

Nell’ambito del CES 2026 di Las Vegas Intel ha presentato i processori Intel Core Ultra Series 3, famiglia nota anche come Panther Lake, indicata come la prima piattaforma costruita con il processo tecnologico 18A “progettata e prodotta negli Stati Uniti”.

Il nodo produttivo in questione dovrebbe migliorare l’equilibrio tra prestazioni e consumi, permettendo di ottenere, secondo i dati della stessa Inter, riduzioni dei consumi fino al 40% a parità di prestazioni in differenti scenari a thread singolo.

La lineup mobile Intel Core Ultra Series 3 prevede una nuova classe di processori Intel Core Ultra X9 e X7 con grafia Intel Arc e promettono performance elevate. Secondo il produttore sono appositamente concepiti per “multitasker” che vogliono gestire carichi di lavoro avanzati in ambiti quali il gaming, la creazione e la produttività in movimento. Le varianti SKU top di gamma vantano fino a 16 core per la CPU, 12 core Xe, offrendo fino al 60% di performance migliori nel multithread, fino al 77% nelle performance del gaming (rispetto a configurazioni simili con processori Lunar Lake) e fino a 27 ore di batteria.

Tre le configurazioni principali di die: quella più compatta, pensata per sostituire Lunar Lake, offre quattro P-Core con quattro core a basso consumo e grafica Xe3 con quattro unità; salendo di gamma; abbiamo configurazioni da 16 core che aggiungono gli E-Core e aumentano la cache, per notebook ad alte prestazioni (quelle che attualmente sfruttano Arrow Lake-H). Al vertice della gamma abbiamo il die con grafica da 12 core Xe3 e che promette un salto notevole in termini di prestazioni 3D senza bisogno di sfruttare GPU dedicate.

A proposito di grafica, l’architettura Xe3 promette miglioramenti medi superiori all’80% rispetto a soluzioni integrate concorrenti con giochi 1080p. La serie in questione è la prima di Intel a supportare Multi-Frame Generation, funzionalità che dovrebbe permette di accelerare i titoli più esigenti.

Intel Core Ultra Series 3 è la prima serie di chip con nodo 18A - macitynet.it
Foto di Intel

La serie 3 include anche processori Intel Core pensati “appositamente progettati” per sistemi mobile (inclusi sistemi gaming handheld) e che secondo il produttore dovrebbero permettere di creare laptop più performanti ed efficienti, anche in termini di costi.

Intel ha anche certificato alcuni processori della Series 3 per sistemi embedded e utilizzi industriali, riferendo di possibili usi a temperature estreme, tenendo conto di prestazioni deterministiche e affidabilità 27 ore su 24, 7 giorni su 7.

I pre-ordini per i primi laptop consumer con  Intel Core Ultra Series 3 partono già oggi e alcuni produttori renderanno effettivamente disponibili alcuni prodotti già dal 27 gennaio. Macchine specifiche arriveranno da qui a breve da partner quali Lenovo, Asus, MSI e altri ancora.

Per tutte le notizie dal CES 2026 vi rimandiamo a questa pagina di Macitynet.

