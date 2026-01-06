Dell, un display Thunderbolt da 52″ 6K compatibile Mac

Dell ha annunciato due nuovi monitor “all’avanguardia”: il modello Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub e il modello Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED.

Il Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub è indicato come il primo 52″ curvo ultrawide al mondo con pannello IPS Black. Il produttore lo indica come pensato per operatori del mondo della finanza, scienziati che elaborano dati, ingegneri e dirigenti che hanno bisogno di gestire più applicazioni contemporaneamente. Permette di sostituire setup multi-monitor con un display che offre un’unica grande area di visualizzazione continua. Questo modello vanta anche la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, per le ridotte emissioni di luce blu, con un livello inferiore a qualsiasi altro prodotto esistente, fino al 60% inferiore di emissioni di luce blu, aiutando a ridurre l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di lavoro prolungato.

Il Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED è indicato come il primo monitor DisplayHDR True Black 500 QD-OLED con Anti-Glare Low-Reflectance (AGLR), progettato specificatamente per i professionisti della creatività che lavorano nel campo dei media, dell’intrattenimento e del design. Il produttore promette “brillantezza visiva impareggiabile” grazie all’infinito contrasto QD-OLED, “eccezionale precisione colore”, in grado di offrire pieno controllo nei flussi di lavoro che si usano ad esempio con film e video editing, color grading e nel product design.

Il Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor vanta risoluzione 6K a 129 PPI, refresh rate 120Hz e tecnologia IPS Black. Il produttore riferisce che è progettato per il comfort degli occhi dal momento che emette il 60% di luce blu in meno rispetto ai competitor senza rinunciare alla precisione colore di livello professionale. Un sensore di luce ambientale dovrebbe aiutare a garantire un uso confortevole durante lunghe sessioni di lavoro.

È possibile collegare fino a 4 computer contemporaneamente. La funzionalità multi-stream transport (per gestire flussi con differenti contenuti grafici) supporta il picture-by-picture, trattando ogni porzione mostrata come se fosse uno schermo indipendente. Di particolare interesse lo switch KVM (Keyboard, Video, Mouse) per usare una sola tastiera e un solo mouse con più computer e passare tra i vari sistemi utilizzando le funzioni KVM integrate del monitor.

Mac, PC, ricarica notebook, porte USB-C e USB-A

La connessione Thunderbolt 4 semplifica il collegamento con Mac e PC e offre fino a 140W (utile per ricaricare i computer portatili); non manca l’accesso veloce alle porte da uno sportellino, incluse 2 porte USB-C da 27W e una porta USB-A da 10W, utili per la connessione di periferiche varie. Mancano invece webcam e altoparlanti integrati.

Negli USA il monitor Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub (U5226KW) è venduto a 2899$ o a 2799$ (senza base) ed è già in vendita. Il prezzo di listino del monitor Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED (U3226Q) è di 2599$ e la disponibilità è prevista dal 24 febbraio.

Per tutte le notizie dal CES 2026 vi rimandiamo a questa pagina di Macitynet.