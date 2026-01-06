Nvidia GeForce Now ora anche come app Linux nativa e per Amazon Fire TV

Nell’ambito del CES 2026 di Las Vegas, Nvidia ha annunciato il supporto per nuovi dispositivi, giochi e nuovi modi per sfruttare il servizio di cloud gaming GeForce Now.

L’azienda riferisce di performance di classe GeForce RTX 5080, alzando ancora l’asticella per lo streaming di giochi via cloud.

I server alimentati da GeForce RTX 5080 sono disponibili per gli utenti abbonati al piano “Ultimate” che hanno accesso a oltre 4000 giochi, supporto per risoluzione fino a 5K, fino a 360fps e accesso prioritario alla coda grazie ad una tecnologia denominata NVIDIA Reflex che, promette “latenza ultra-bassa”, modalità streaming di qualità cinematica, migliorie nella nitidezza delle immagini e dei testi per giochi “visivamente ricchi” in single-player su virtualmente qualsiasi tipo di schermo.

Novità di quest’anno è che GeForce NOW ora offre anche un’app nativa Linux e una nuova app per lo stick Amazon Fire TV, oltre ai già supportati PC con Windows, Mac, Chromebook, dispositivi mobili, smart TV, dispositivi di realtà virtuale, ecc. Nvidia riferisce inoltre che per i fan dei simulatori di volo è stato integrato il supporto per controller specifici e che è in arrivo il supporto per vari titoli AAA.

L’app per Linux

La nuova app GeForce NOW nativa per Linux supporta Ubuntu 24.04 e distribuzioni seguenti, rispondendo alle richieste della gaming community. Gli utenti Linux possono trasformare i loro sistemi compatibili in computer da gioco con GeForce RTX e giocare in streaming a svariati titoli via cloud fino a 5K e 120 fps oppure 1080p a 360 fps.

Il rendering è gestito sul cloud ed è dunque possibile sfruttare anche computer non recenti con distribuzioni Linu; il ray tracing e altre tecnologia sono gestite dal cloud, permettendo di giocare senza bisogno di una GPU ad altre prestazioni in locale. L’app per Linux non è ancora disponibile ma Nvidia ha fatto sapere che arriverà a breve.

L’app per Fire TV

L’app per gli stick Amazon Fire TV è supportata con Fire TV Stick 4K Plus (2a Generazione) e Fire TV Stick 4K Max (2a Generazione), rendendo possibile il gaming RTX sul grande schermo di casa. È possibile giocare in streaming a numerosi titoli direttamente dalle TV, trasformando lo stick Fire TV in un potente sistema di cloud gaming. L’app specifica dovrebbe essere disponibile a breve nelle varie nazioni nelle quali Amazon vende lo stick Fire TV.