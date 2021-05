Intel ha presentato i processori Tiger Lake-H per “notebook ad alte prestazioni”

Intel ha presentato a gennaio la piattaforma mobile Tiger Lake-H e ora ha presentato dettagli della nuova variante top di gamma di Tiger Lake realizzati con processo produttivo 10nm SuperFIN. Offrono fino a 8 core e 16 thread, con prestazioni turbo single e dual-core fino a 5,0 GHz e funzionalità che vanno al di là della sola velocità di clock e del boost nel numero di core.

Il top di gamma Intel Core i9-11980HK è presentato come il “miglior processore per gaming al mondo”, con velocità fino a a 5 GHz.La CPU può accedere direttamente alla memoria GDDR6 collegata alla scheda grafica, promettendo ai gamer framerate più elevati, con una latenza inferiore, e caricamento più rapido di texture di grandi dimensioni. Il processore offre 2,5 volte l’ampiezza di banda PCIe totale verso la CPU rispetto ai processori della serie H di decima generazione e tre volte l’ampiezza di banda PCIe totale rispetto ad altri processori del settore.

La CPU offre 8 core / 16 thread, frequenza base di 2,6GHz che arriva a 5GHz in boost su 1 o 2 core grazie alla tecnologia Turbo Boost Max 3.0, 24MB di cache L3 e supporto a memorie DDR4-3200. Il processore è in grado di raggiungere una frequenza di picco di 4,9GHz su 4 core, 4,7GHz su 6 core e 4,5GHz su 8 core (qui i dettagli in PDF).

Con 20 linee PCIe Gen 4, disponibili per la prima volta sui laptop, il processore offre streaming video 4K HDR/Dolby Vision, configurazioni avanzate con archiviazione rapida, supporto Wi-Fi 6E (Gig +) a 6 GHz e Thunderbolt 4 fino a 40 gigabyte (GB).

Da segnalare il supporto a Windows Direct Storage, alla tecnologia Intel Rapid Storage per di avviare il sistema anche da dischi RAID0, supporto a schermi Full HD 360Hz e 4K 120Hz.

Intel ha anche presentato i nuovi processori Intel vPro serie H – primi fra questi gli Intel Core i9-11950H a otto core e 16 thread – e processori Intel Xeon W-11000 series mobile che vantano – tra le altre cose – funzionalità di protezione da malware integrate nell’hardware.

Il produttore fa sapere che i processori mobile Intel Core H-series e Intel Xeon W-11000 series di undicesima generazione quest’anno saranno alla base di più di 80 modelli di laptop nei segmenti consumer, aziendale e workstation.

