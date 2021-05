Primi benchmark iPad Pro M1: più veloce del 50% rispetto alla generazione precedente

I nuovi iPad Pro con chip M1 sono fino al 50% più veloci rispetto alla precedente generazione. È quanto emerge dai primi benchmark eseguiti con Geekbench 5 e citati dal sito Macrumors.

Presentando il nuovo iPad Pro a fine aprile, Apple aveva evidenziato il salto di velocità possibile dall’adozione di M1, spiegando che la CPU 8-core è la più veloce nel segmento dei chip a basso consumo ed è fino al 50% più scattante rispetto al chip A12Z Bionic. La GPU 8-core è in una categoria a sé, ed era stata presentata come in grado di offrire prestazioni grafiche fino al 40% più veloci.

I test eseguiti con Geekbench confermano le indicazioni di Apple. L’iPad Pro da 12,9″ con M1 vanta un punteggio medio di 1718 nei test single-core e di 7284 nei test multi-core. La precedente generazione di iPad Pro (con SoC A12Z) arriva di media a 1121 nei test single-core e 4656 nei test multi-core.

Per quanto riguarda le performance grafiche, l’iPad Pro con M1 evidenzia un punteggio nei test Metal di 20.578, velocità fino al 71% superiore rispetto a quella che si ottiene con l’A12Z del precedente iPad, valore superiore alle indicazioni Apple.

I numeri consentono nel complesso di vantare per l’iPad Pro M1 una velocità di media del 55% superiore rispetto alla precedente generazione. Non sorprende che le performance sono, tra le altre cose, del tutto simili a quelle che si possono ottenere con gli ultimi Mac con M1.

Interessante notare che l’iPad Pro con M1 è più veloce del MacBook Pro 16″ top di gamma che arriva a 1091 punti nei test single-core e 6845 nei test multi-core.

L’iPad Pro è probabilmente il tablet più potente in questo momento disponibile sul mercato; la combinazione delle prestazioni grafiche e della CPU di iPad Pro ne fanno il dispositivo più veloce nella sua categoria.

I preordini di iPad Pro M1, così come quelli di iMac M1 24″ e Apple TV 4K 2021 sono iniziati venerdì 30 aprile con disponibilità attesa per il 21 maggio.