Adobe Audition ora è un’applicazione nativa per i Mac M1

Adobe ha aggiornato Audition, software di registrazione audio multitraccia, mixaggio e ottimizzazione audio, ora eseguibile come app nativa sui Mac con CPU Apple Silicon / M1.

Adobe ha rilasciato degli aggiornamenti per le sue app di video e audio editing, inclusi update per Adobe Premiere Pro e Adobe Audition. L’ultima versione di Premiere integra novità per le sfumature di testo (Ooa è possibile inserire effetti visivi per titoli e testo con nuovi strumenti nel pannello “Grafica essenziale” per l’aggiunta di sfumature), Colori delle etichette per i sottotitoli, migliorie nel taglio dei sottotitoli (si possono modificare in modo più intuitivo i file video che contengono didascalie incorporate), un nuovo controllo volume e altre migliorie ancora.

Per quanto riguarda Audition (qui i dettagli), ora viene eseguito in modo nativo su Mac con CPU Apple SIlicon offrendo prestazioni migliori per la registrazione e il mixaggio di contenuti audio. Tra i miglioramenti degni di nota, Adobe promette un rendering più rapido di effetti audio e mixdown e aggiornamenti quasi in tempo reale nell’editor Visualizzazione spettrale.

Audition su M1 al momento non supporta le superfici di controllo EUCON o i pannelli di estensione CEP. La masterizzazione di CD non è disponibile. Per i flussi di lavoro video, Audition su M1 attualmente non supporta questi codec: DV, XDCamEX, FastMpeg, DNX, Sony 65 e CineForm.

La funzione Rimuovi silenzio consente di individuare e rimuovere aree inattive o silenziose nelle clip registrate, senza perdere la sincronizzazione nell’audio multitraccia. Questa funzione è utile per ripulire registrazioni vocali e interviste e preparare l’editing multitraccia, ad esempio per podcast o contenuti documentari audio. Adobe spiega che i parametri di Rimuovi silenzio possono essere regolati per scenari particolari, ad esempio per rumori di fondo o livelli di volume diversi tra più partecipanti, per individuare e rimuovere facilmente le aree della traccia prive di contenuti, facendo risparmiare tempo agli editor.

È presente un nuovo controllo del volume che sostituisce la precedente funzione Radar volume e misura in modo trasparente il volume del programma per mix completi, singole tracce o bus e submix.

Adobe ha recentemente aggiornato Adobe Rush per M1, ha rilasciato le beta di Premiere, Illustrator e InDesign per M1, e la versione di Photoshop per M1 è fino al 50% più veloce rispetto ai Mac del 2019.

