Noco Genius1 il caricabatterie intelligente tascabile costa solo 34,99€

Avete un’auto con la batteria un po’ sfiatata? Andate su Amazon dove oggi comprate in forte sconto il caricabatterie Noco Genius1 che costa solo 34,99€

Stiamo parlando, appunto, di un accessorio molto piccolo, quasi tascabile, che fa due cose: mantiene la vostra batteria in efficienza e quando necessario è anche in fado di ricaricarla. Quello in offerta rappresenta il punto di equilibrio perfetto tra qualità e prestazioni.

È piccolissimo, molto potente e flessibile. Con esso ricarichiamo o manteniamo in efficienza batterie acide al piombo da 6 e 12 volt per veicoli, imbarcazioni, batterie a ciclo profondo, incluse le batterie flooded (umide), al gel, agm e batterie senza manutenzione e anche agli ioni di litio. Ricarica batterie anche completamente a terra (tensione a 0 volt) usando la modalità forzata. Un carica batteria interamente automatico da usare tutto l’anno.

Tra le particolarità degli avviatori Noco come questo ci sono diversi sistemi di sicurezza che impediscono di fare errori nel processo di collegamento. Sono dotati di tecnologia anti-scintilla e protezione da inversione di polarità e funzionano anche come torcia a LED o luce di emergenza.

Unica avvertenza: non è in grado di riavviare l’automobile quando la batteria è a zero: solo di tenerla in efficienza la batteria senza che essa si scarichi e di ricaricarla. A seconda della capacità potrebbe impiegare anche molte ore, più di un caricabatterie specializzato, ma alla fine la batteria sarà perfettamente carica e a differenza dell’avviatore è anche sono in grado di tenere la batteria in efficienza.

Noco Genius costerebbe 60 euro, lo pagate solo 34,99 €