Apple ha rilasciato l’update a iOS 12.5.6 per i vecchi iPhone

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iPadOS e iOS 12.5.6, destinato ai vecchi iPhone e iPad che non possono essere aggiornati aile più recenti versioni di iOS e iPadOS.

Apple spiega genericamente che l’aggiornamento iOS 12.5.6. “migliora la sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”

L’aggiornamento in questione può essere installato dagli utenti di iPhone 5s, iPhone 6, dagli utenti con la prima generazione di iPad Air, la seconda generazione di iPad mini e la sesta generazione di iPod touch.

L’update può essere come sempre scaricato over-the-air (direttamente dal dispositivo) selezionando Generali e poi “Aggiornamento Software”.

Apple non indica altri dettagli ma nelle note di rilascio per gli sviluppatori di evidenzia della soluzione di alcune importanti vulnerabilità ed è quindi bene aggiornare prima possibile il proprio dispositivo.

Tra i dispositivi che è possibile aggiornare ci sono: ‌iPhone‌ 5s, ‌iPhone‌ 6, ‌iPhone‌ 6 Plus, iPod touch 6, il primo iPad Air, l’iPad mini 2 e l’‌iPad mini‌ 3.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 12.5.6

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente da iPhone o iPad andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC con il dispositivo collegato via USB