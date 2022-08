Oppo Reno8 5G punta su design, prestazioni e super ricarica

OPPO torna sulla serie RENO, presentando due nuovi dispositivi della serie RENO8 5G, di cui uno Pro: in questo articolo trovate caratteristiche, foto e prezzi. La nuova OPPO Reno Series è composta da Reno8 Pro 5G e Reno8 5G. Il modello Pro è dotato della NPU di imaging MariSilicon X, per migliori capacità videografiche, potendo realizzare video 4K Ultra Night per riprese nitide e più luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con questa Serie, inoltre, OPPO continua a impegnarsi per offrire agli utenti una esperienza di ricarica tra le più veloci del settore. SUPERVOOC da 80W è supportata di serie su Reno8 Pro 5G e Reno8 5G: permette di caricare la batteria da 4.500 mAh al 50% in circa 10 minuti e al 100% in soli 30 minuti. Inoltre, grazie al Battery Health Engine, i dispositivi della Serie Reno8 mantengono fino all’80% della loro capacità originaria anche dopo 1.600 cicli di carica completa.

Il modello superiore è lo smartphone più sottile della Serie Reno, con uno spessore di 7,34 mm e un peso di 183 grammi. È disponibile nelle varianti colore Glazed Green e Glazed Black.

Reno8 5G, invece, con un peso di soli 179 g e uno spessore di 7,67 mm, è disponibile nei colori Shimmer Gold e Shimmer Black e si contraddistingue per l’effetto OPPO Glow che dona allo smartphone un aspetto sfumato e riduce le impronte digitali.

I dispositivi Reno8 Pro 5G e Reno8 5G sono anche dotati di display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento. Reno8 Pro 5G, inoltre, presenta le cornici più sottili tra tutti i dispositivi della famiglia, per un’esperienza di visualizzazione ancora più coinvolgente.

A livello di specifiche tecniche il modello Pro presenta il SoC il MediaTek Dimensity 8100-MAX, con sistema di raffreddamento Ultra-Conductive, affiancato dalla memoria RAM LPDDR5 da 8GB e dallo storage UFS 3.1 da 256GB. Invece il modelo meno costoso è dotato del SoC MediaTek Dimensity 1300 e del sistema di raffreddamento a liquido Super-Conductive Vapor Chamber (VC) per migliorare le prestazioni di raffreddamento.

I nuovi terminali del costruttore sono già disponibili e fino al 30 settembre 2022 possono essere acquistati con queste promozioni:

• Acquistando Reno8 Pro da questa pagina di Amazon al prezzo consigliato di 799,99€, si riceveranno in omaggio gli auricolari True Wireless OPPO Enco X2, OPPO Watch Free, una Cover e si potrà partecipare all’estrazione di due biglietti per assistere a una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

• Acquistando Reno8 da questa pagina di Amazon al prezzo cosigliato di 599,99€, si riceveranno gli auricolari Enco Free 2, una cover, oltre alla possibilità di partecipare all’estrazione di due biglietti per assistere a una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.