Sony presenta la sound bar HT-A3000 con supporto Dolby Atmos

Sony ha annunciato la nuova soundbar Dolby Atmos di fascia media, modello siglato HT-A3000 a 3.1 canali, che arriverà presto negli USA a 699 dollari, poco meno di 700 euro: lo stesso modello dovrebbe arrivare nei mercati europei questo ottobre.

La soundbar HT-A3000 presenta la soluzione audio spaziale di Sony, 360 Sound Mapping, che promette di offrire una “area di ascolto ultra-larga”. Supporta anche nativamente la tecnologia Dolby Atmos e DTS:X, anche se questa soundbar non mette a disposizione altoparlanti up-firing dedicati.

Sony HT-A3000 è dotata di tre altoparlanti anteriori: un canale centrale dedicato e doppi subwoofer. Può anche essere aggiornata e ampliata per far parte di un sistema audio surround grazie al suo supporto per il subwoofer wireless SA-SW5 opzionale di Sony e gli altoparlanti posteriori wireless SA-RS5.

Direttamente dalla soundbar, e senza dover accendere il televisore, l’utente potrà anche connettersi a tutti i servizi di streaming preferiti, da Spotify a Tidal, e utilizzare le tecnologie Apple AirPlay 2, Chromecast e Bluetooth per lo streaming direttamente da una fonte compatibile. Ricordiamo che Sony HT-A3000 supporta anche il formato musicale 360 Reality Audio di Sony per apprezzare meglio l’effetto concerto dal vivo o studio.

Gli utenti potranno anche controllare Sony HT-A3000 con la voce, grazie all’integrazione di Google Assistant e Amazon Alexa. Infine, la soundbar viene fornita con una connettività piuttosto familiare per la serie, con diversi ingressi, tra cui USB, cavo ottico e HDMI eARC.

La nuova A3000 può contare anche su DSEE Extreme una tecnologia che sfrutta l’intelligenza artificiale applicata alla fonte (Edge-AI) per ripristinare in tempo reale i file musicali digitali compressi, compensando le frequenze alte per rendere l’esperienza di ascolto ancora più intensa e completa.

Negli scorsi giorni Sony ha annunciato che il nuovo visore per la realtà virtuale PS VR2 sarà disponibile all’inizio del 2023. Per tutte le altre notizie sul mondo Sony, non solo soundbar, il link da seguire è direttamente questo.