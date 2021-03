Disponibili iOS e iPadOS 14.4.2 con importante fix per la sicurezza

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS e iPadOS 14.4.2, un update minore che arriva a 18 giorni dall’aggiornamento a iOS/iPadOS 14.4.1.

Apple spiega solo che questo aggiornamento “fornisce importanti miglioramenti alla sicurezza” ed è consigliato a tutti gli utenti.

In un documento di supporto sul sito Apple si spiega che l’update risolve una vulnerabilità che è “attivamente in uso” ed è quindi importante aggiornare prima possibile.

Per i telefoni che non supportano iOS 14, Apple ha rilasciato anche iOS e iPadOS 12.5.2 con integrato gli stessi fix di sicurezza.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 14.4.2

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.