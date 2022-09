iOS 16, bug manda in crash Mail con una stringa di testo

Se l’app Mail vi si blocca all’avvio potreste essere vittima di un nuovo bug che affligge tutti i dispositivi su cui gira iOS 16 o iPadOS 16. Lo ha scoperto il team di Equinix, società che vende un servizio di VPN Tracker per Mac e iPhone:

A più persone del nostro team si bloccava immediatamente l’app dopo averla avviata: in comune avevano una mail apparentemente innocua in quanto conteneva del testo semplice, ma dopo un’attenta analisi abbiamo scoperto che lo spammer aveva fatto qualche cosa di strano nel campo del mittente.

Solitamente il campo mittente di una mail in entrata è compilato così:

Nell’email dannosa invece questo campo appare più o meno così:

Da: “”@esempio.it

Per controprova il team ha ricreato un modulo (dandogli il nome di Mailjack e purtroppo accessibile a chiunque) che replica l’invio di una mail con questa particolare stringa di testo.

Secondo le varie prove il sistema manda in crash l’app Mail su qualsiasi dispositivo con la versione stabile di iOS 16, iOS 16.0.1, su tutti gli iPhone 14 (dove iOS 16 è presente per impostazione predefinita) e con le ultime versioni beta di iPadOS 16.

Tuttavia alcuni servizi di posta come Gmail, Outlook e Hotmail riscrivono le email in entrata per evitare proprio che accadano cose del genere. Inoltre Gmail e Yahoo bloccano completamente queste email dannose, mentre uno dei servizi di posta elettronica che non fa nulla per proteggersi da queste email – spiegano – è iCloud Mail, cioè quello di Apple, ma anche numerosi servizi di posta IMAP «non correggono né riscrivono la posta in entrata».

Se qualche buontempone dovesse inviarvi una mail del genere, sappiate che potete liberarvene accedendo alla casella di posta da un qualsiasi altro dispositivo, oppure usando un diverso client di posta elettronica o direttamente dal web: a quel punto l’app Mail aggiornerà la casella di posta e smetterà di bloccarsi.