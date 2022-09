Logitech annuncia microfono Blue Son e lampada Litra Beam per i creatori

Oltre alla nuova console basata sul cloud, Logitech ha annunciato la disponibilità di altre due periferiche per i creatori: una lampada e un microfono. Prendono, rispettivamente, il nome di Logitech Litra Beam e Logitech Blue Sona. Ecco di che si tratta e quanto costano.

Logitech Blue Sona è un microfono dinamico XLR dotato di tecnologia ClearAmp che ha l’intento di trasformare il microfono broadcast tradizionale per gli streamer e i creator di oggi.

Blue Sona, grazie alla tecnologia ClearAmp integrata, fornisce un corposo plus in termini di decibel (oltre +25 dB), senza bisogno di un amplificatore esterno. Altre caratteristiche includono una capsula a doppio diaframma e uno schema di ripresa supercardioide, che si concentra sulla voce e al contempo mitiga i suoni dell’ambiente circostante.

Il microfono propone un design orientato ai creator, con un supporto girevole a 290 gradi per una libertà di posizionamento. La connessione XLR si integra con interfacce audio e i mixer esterni.

Litra Beam è una particolare lampada con un design del fascio di luce e il supporto da tavolo regolabile in tre direzioni, così da poter decidere al meglio altezza, inclinazione e rotazione. Dispone sul retro di pulsanti che consentono di accedere rapidamente a cinque impostazioni di luminosità e cinque di temperatura del colore (dal caldo lume di candela al blu freddo), oltre a una regolazione continua dell’intera gamma, da 2700K a 6500K.

Ancora, Logitech offre l’app desktop Logitech G HUB per avere maggiore flessibilità nella regolazione della luminosità in valori percentuali e della temperatura del colore in Kelvin, offrendo un controllo più accurato e completo.

Litra Beam integra anche tecnologia proprietaria TrueSoft per offrire una luce LED bilanciata a spettro completo, in grado di irradiare un’ampia luce per eliminare le ombre.

Prezzi e Disponibilità

Blue Sona (349 €) e Litra Beam (119 €) sono disponibili da oggi 21 settembre su logitech.com.

